Sinsheim – Das Europäische Filmfestival der Generationen macht Station in Waldangelloch Filme für Generationen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen des Europäischen Filmfestivals der Generationen ist am Dienstag, den 8. Oktober im Dorftreff Waldangelloch (Eichelberger Straße 1) der Film „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ zu sehen. Checker Tobi findet eine geheimnisvolle Flaschenpost. Darin ist ein Rätsel vorborgen, das ihn auf eine abenteuerliche Reise über den ganzen Planeten führt. So geht es unter anderem nach Australien, ins ewige Eis Grönlands, in die indische Millionenstadt Mumbai. Letztlich merkt Tobi, dass er die Lösung des Rätsels eigentlich die ganze Zeit vor seiner Nase hatte. Eine faszinierende Entdeckungsreise für Jung und Alt über unseren Planeten. Der Film wird von der Stadt Sinsheim in Kooperation mit dem Verein Waldangelloch Aktiv gezeigt. Er läuft um 17:00 Uhr im Rahmen des Kidstreff. Ausdrücklich ist besonders auch die ältere Generation zur Vorführung eingeladen. Der Film ist für alle Altersgruppen geeignet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Eindrücke und Erkenntnisse aus dem Film in einer kurzweiligen Diskussionsrunde zu besprechen.

Das Filmfestival möchte Begegnung und Austausch zwischen Generationen und Kulturen fördern. Es findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar statt. An vielen unterschiedlichen Standorten werden Filme zu den Themenfeldern demografischer Wandel, Klimaschutz, Teilhabe und Integration gezeigt und anschließend diskutiert.

Ende November wird in Sinsheim noch ein zweiter Film im Rahmen des Filmfestivals zu sehen sein: Am Mittwoch, den 27.11. läuft um 16:00 Uhr der Film „Supernova“ im Citydom. Weitere Informationen zum Filmfestival gibt es unter www.festival-generationen.de. Es sind ausdrücklich alle Interessierten herzlich zu den Vorführungen eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos.