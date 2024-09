Nußloch – Einbruch in Kfz-Werkstatt – Zeugenaufruf!

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Mittwochabend gegen 22 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr brach eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Kfz-Werkstatt in der Heidelberger Straße ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Hieraus entwendeten sie unter anderem einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls übernommen und erste Spuren gesichert. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Revier unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegen.

