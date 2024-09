Mannheim – Waldhof-Fans werden in Aachen in Schlägerei verwickelt

Aachen/Mannheim. Beim Auswärtsspiel vom SV Waldhof Mannheim bei Alemannia Aachen (Endergebnis 0:0) haben vermummte Alemannia-Anhänger kurz vor Spielende die Waldhof-Fans angegriffen. Rund 50 vermummte Aachen-Fans stürmten über einen leeren Tribünenbereich zum Gästeblock der Waldhöfer und es gab eine Schlägerei.

Bei der Auseinandersetzung wurden auch einige Böller gezündet und dadurch erlitt ein Aachener U17-Spieler, der als Balljunge im Einsatz war, ein Knalltrauma und musste laut der Aachener Zeitung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Trennzaun kam es anschließend zu Handgreiflichkeiten zwischen Anhängern beider Lager, einzelne Fans überquerten die Absperrungen. Die Polizei und der Ordnungsdienst griffen zunächst nicht ein, sodass die Schlägerei einige Minuten andauerte. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt unterbrochen. Erst mit Verzögerung kam die Polizei anschließend in den Block und positionierte sich am Trennzaun.

Text Michael Sonnick