Mannheim – Motorradunfall in der Untermühlaustraße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 26.09.2024, wurde hiesige Dienststelle über einen Diebstahl informiert. Eine 79-Jährige hielt sich am Mittwoch, den 25.09.2024, gegen 07:30 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Wormser Straße in Frankenthal auf. Diese sei unerwartet für wenige Sekunden von drei männlichen Personen “umtanzt” worden. Die Unbekannten seien daraufhin die Wormser Straße in Richtung ... Mehr lesen »