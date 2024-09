Mannheim – Erste Saisonniederlage für die Handballer der Rhein-Neckar Löwen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach drei Siegen in Folge haben die Handballer der Rhein-Neckar Löwen das Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig nur knapp mit 27:28-Toren verloren, zur Halbzeit stand es 13:13. Die Löwen lagen bis zur 52. Minute noch mit 25:23 in Führung, aber danach drehten die Leipziger noch die Partie. Beim letzten Angriff machten die Rhein-Neckar Löwen ein Stürmerfoul und vergaben damit die Chance auf den Ausgleich. Bester Löwen-Werfer war Ivan Martinovic mit neun Treffern, davon vier Siebenmeter. Nach dem 4. Spieltag liegen die Rhein-Neckar Löwen mit ihrem Trainer Sebastian Hinze mit 6:2 Punkten auf dem vorläufig zweiten Tabellenplatz in der 1. Handball-Bundesliga. Das nächste Heimspiel von den Rhein-Neckar Löwen findet am Montag, 7. Oktober um 19 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena statt. Für die drei Heimspiele gegen Hamburg (Montag, 7. Oktober um 19 Uhr), Erlangen (Donnerstag, 17. Oktober um 19 Uhr) und Eisenach (Freitag, 1. November um 20 Uhr) gibt es von den Löwen das „Herbst-Hattrick“-Angebot. Es gibt die drei Heimspiele zum Sonderpreis von zwei Spielen – ausgenommen Preis-Kategorie 1.

Die nächsten Heimspiele von den Rhein-Neckar Löwen in der 1. Handball-Bundesliga sind am :

Montag, 07.10.2024 um 19 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen Handball Sport Verein Hamburg

Donnerstag, 17.10.2024 um 19 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen HC Erlangen

Freitag, 01.11.2024 um 20 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen ThSV Eisenach

Abschiedsspiel von Uwe Gensheimer am 4. Februar 2025 :

Dienstag, 04.02.2025 um 19:03 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen Uwe´s Allstars

Quelle

Text: Michael Sonnick

Foto : Michael Sonnick