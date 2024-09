Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen zur “Poesie der Elemente” und “Sehnsuchtslandschaften” im Oktober

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In den vergangenen Wochen mussten die angehenden Ergo- und Physiotherapeuten in schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfungen zeigen, dass sie im Laufe der Ausbildung umfassende Kenntnisse in ihren Fachgebieten erlangt haben. In beiden Ausbildungsberufen steht der Körper mit seinen vielfältigen Funktionen im Fokus. Auf die Prüfungen vorbereitet werden die Auszubildenden während ihrer dreijährigen Ausbildung ... Mehr lesen »