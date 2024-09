Ludwigshafen – Hochwasserschutzgesetz – Statement von Prof. Dr. Armin Grau, MdB

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bundesumweltministerin Steffi Lemke legt ein neues Gesetz zum Hochwasserschutz vor.

Dazu äußert sich der Grüne Bundestagabgeordnete, Armin Grau, Mitglied im Umweltausschuss und Berichterstatter für Hochwasserschutz:

“Durch die Klimakrise müssen wir davon ausgehen, dass Hochwasserereignisse häufiger und ausgeprägter werden.

Aktuell haben wir eine angespannte Hochwasserlage in Ostdeutschland. Es ist daher sehr wichtig, dass die Umweltministerin nun mit dem neuen Hochwasserschutzgesetz ein weiteres Maßnahmenpaket vorlegt.

Darunter fällt das beschleunigte Bauen von Dämmen und Deichen und das Ausweisen von speziellen Gefahrengebieten, die unbebaut bleiben sollen.

Um den Starkregenereignissen in der Zukunft zu begegnen, brauchen unsere Flüsse mehr Platz, also mehr Überschwemmungsflächen durch Deichrückverlegungen und Auenrenaturierungen.

Dadurch können wir Pegelstände bei Hochwasser wirksam senken.

Das neue Hochwasserschutzgesetz soll zusammen mit dem Nationalen Hochwasserschutzprogramm und dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz für eine wirkungsvolle Umsetzung dieser Vorsorgemaßnahmen sorgen.”

QUelle- Büro Prof. Dr. Armin Grau, MdB