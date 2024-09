Ludwigshafen – Herbstbasar in der Jakobuskirche

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 06. Oktober 2024, lädt die Strickgruppe Melm gemeinsam mit dem Elternausschuss der Kita Käthe-Kollwitz zu einem stimmungsvollen Herbstbasar ein. Die Veranstaltung findet von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr in der evangelischen Jakobuskirche, Karl-Kreuter-Straße 7, in Ludwigshafen statt.

Besucher dürfen sich auf eine gemütliche Atmosphäre und ein vielfältiges Angebot freuen. Neben selbstgebackenen Waffeln, herzhaften herbstlichen Köstlichkeiten, Kaffee und Kuchen werden auch handgemachte Strick- und Bastelarbeiten präsentiert. Ein besonderes Highlight für die kleinen Gäste ist das Spiel- und Bastelangebot sowie ein Kinderbücherbasar, der spannende Lektüre für jedes Alter bietet.

Der Erlös des Herbstbasars kommt der Kita Käthe-Kollwitz zugute und unterstützt somit wichtige Projekte und Anschaffungen für die Kinder. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Sonntag in geselliger Runde zu verbringen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

QUelle – Christoph Roos