Ludwigshafen – Gregory Scholz, MdL: Auszeichnung von „MINT-freundliche Schulen“ und „Digitale Schulen“ in RLP- auch die IGS Edigheim und das Theodor-Heuss-Gymnasium sind dabei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. “Die Auszeichnung von 18 Schulen mit dem Titel “Digitale Schule” und 33 Schulen mit dem Titel “MINT-freundliche Schule” in unserem Bundesland zeigen, dass Rheinland-Pfalz für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung in unserer Bildungspolitik steht!”, so Gregory Scholz, Mitglied des Landtages und des Bildungsausschusses im Landtag. “Es freut mich als Ludwigshafener Abgeordneter besonders, dass auch die Intergierte Gesamtschule

Edigheim und das Theodor-Heuss-Gymnasium aus unserer Stadt bei dem Ausgezeichneten dabei sind. Hierzu möchte ich den beiden Schulen herzlich gratulieren”, betont Scholz.

“Junge Menschen fit zu machen für das Leben in einer digitalisierten Welt, ist heute eine

zentrale Aufgabe unserer Schulen. So werden im Rahmen der MINT-Strategie in Rheinland-Pfalz schon seit Jahren vielfältige Maßnahmen von der Kindertagesstätte bis zu den Hochschulen umgesetzt. Dass diese Zielsetzung richtig und erfolgreich ist, zeigen nun auch die diesjährigen Auszeichnungen von 51 Schulen unseres Landes”, sagt Scholz.

Foto_Quelle – Sylviane Brauer

