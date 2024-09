Ludwigshafen – Gestohlene Roller in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei unbekannte Jugendliche versuchten am Donnerstagabend (26.09.2024, 20 Uhr), im Zedtwitzpark (Wilhelminenstraße) an zwei Rollern, die sie zuvor entwendet hatten, Fahrzeugteile zu demontieren. Hierbei geriet einer der Roller in Brand. Die Feuerwehr löschte den brennenden Roller. Den beiden Tätern gelang die Flucht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

