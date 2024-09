Landau – Verdienste für die deutsch-französische Freundschaft – Grenzlandmedaille des Landkreises SÜW wird vergeben

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kreis Südliche Weinstraße) – Landrat Dietmar Seefeldt wird am Samstag die Grenzlandmedaille des Landkreises Südliche Weinstraße an zwei herausragende Persönlichkeiten verleihen: an Dr. Patrice Harster, Geschäftsführer a. D. des Eurodistrikts PAMINA, und an Dr. Fritz Brechtel, Landrat des Landkreises Germersheim. Beide haben sich in besonderer Weise um die Freundschaft und Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich, insbesondere zwischen dem Elsass und der Südpfalz, verdient gemacht.

Die öffentliche Verleihung findet bei einem Festabend im Rahmen des Grenzlandfests Kapsweyer am

Samstag, 28. September, um 19 Uhr

in der Südpfalzhalle, Raiffeisenstraße 4, 76889 Kapsweyer statt.

Begrüßen wird Kapsweyers Ortsbürgermeister Bernhard Jud, Festredner ist Johannes Maciejonczyk, Bürgermeister von Burgebrach in Franken, der Partnergemeinde von Kapsweyer. Weitere Grußworte sind angekündigt. Zu hören sein wird der Gesangsverein Eintracht Kapsweyer sowie ein deutsch-französisches Ensemble der Kreismusikschule Südliche Weinstraße und der École Municipale des Arts de Wissembourg.