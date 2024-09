Herxheim – 70-Jähriger lässt sich von Plattfuß nicht aufhalten

Herxheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.09.2024 befuhr ein 70-jähriger Renault-Fahrer gegen 10 Uhr die L542 in Fahrtrichtung Hayna. Am Ortsausgang Herxheim kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Der 70-Jährige flüchtete von der Unfallstelle und kam circa 500 Meter weit, ehe er seine Fahrt aufgrund eines Plattfußes unterbrechen musste. Nachdem er sein Rad gewechselt hatte, fuhr dieser weiter. Der Vorgang konnte von einem Zeugen beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Der 70-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

