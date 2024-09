Heidelberg – WARNHINWEIS für die #A5 Hund auf der Fahrbahn

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie kommen zum Beispiel aus der Ukraine, Eritrea, Syrien oder der Türkei und haben einen Weg gefunden, um ihren Platz in der Gesellschaft zu festigen und zugleich dem akuten Fachkräftemangel in den Kitas entgegenzuwirken. Zehn hoch motivierte Frauen nehmen an einem Pilotkurs teil, der ihnen sprachliche Kompetenzen vermittelt, die für eine Tätigkeit ... Mehr lesen »