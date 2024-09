Heidelberg – Umleitungen aufgrund von Gleisarbeiten am Adenauerplatz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert ab Montag, 7. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 13. Oktober, den in die Jahre gekommenen Gleisbogen im Bereich des Adenauerplatzes, um auch weiterhin einen sicheren und leistungsfähigen Straßenbahnbetrieb zu gewährleisten. Dabei kommt es zu Umleitungen mehrerer rnv-Straßenbahn- und Buslinien, die insbesondere die Haltestelle Stadtbücherei betreffen, sowie zu Sperrungen für den Individualverkehr.

Straßenbahn

Linie 5

Umleitung der Linie 5 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Gneisenaustraße Süd über die Bergheimer Straße

Bedienung der Ersatzhaltestelle Hauptbahnhof West

in Fahrtrichtung Edingen/ Mannheim aus technischen Gründen keine Bedienung der Haltestellen Altes Hallenbad, Campus Bergheim und Volkshochschule

die Haltestellen Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten werden ebenfalls nicht bedient

Linie 22 und 23

in Fahrtrichtung Bismarckplatz enden die Fahrten an der Haltestelle Seegarten; die Haltestelle Bismarckplatz kann im oben genannten Zeitraum nicht bedient werden

in Fahrtrichtung Eppelheim bzw. Leimen beginnen die Fahrten an der Haltestelle Seegarten; ab der Haltestelle Stadtbücherei weiter auf dem regulären Linienweg

Linie 25

in Fahrtrichtung Schriesheim Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz (Steig B) und Jahnstraße über die Bergheimer Straße (ohne Bedienung der Haltestellen Altes Hallenbad, Campus Bergheim und Volkshochschule); ab Haltestelle Jahnstraße weiter auf dem regulären Linienweg

die Haltestellen Seegarten, Stadtbücherei, Stadtwerke, Hauptbahnhof und Betriebshof können nicht bedient werden

Bus

Linie 20

in Fahrtrichtung S-Bahnhof Altstadt Umleitung zwischen den Haltestellen Stadtwerke und Gaisbergstraße unter Bedienung der Ersatzhaltestelle Seegarten (in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße); ab Gaisbergstraße weiter auf dem regulären Linienweg; Entfall der Haltestelle Stadtbücherei.

in Fahrtrichtung Sportzentrum Nord Umleitung zwischen den Haltestellen Friedrich-Ebert-Platz und Stadtwerke; ab der Haltestelle Stadtwerke weiter auf dem regulären Linienweg; die Haltestelle Stadtbücherei kann nicht bedient werden

Linie 29

in Fahrtrichtung Universitätsplatz Umleitung zwischen Hans-Böckler-Straße und St.-Vincentius-Krankenhaus unter Bedienung der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße auf Höhe der Plöck; ab Haltestelle St.-Vincentius-Krankenhaus weiter auf dem regulären Linienweg

in Fahrtrichtung Boxberg Umleitung zwischen den Haltestellen Friedrich-Ebert-Platz (ab Universitätsplatz beginnende Fahrten) bzw. Bismarckplatz (Steig G) und Hans-Böckler-Straße unter Bedienung der Haltestelle Seegarten (Steig C) und Ersatzhaltestelle Seegarten (in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße); ab Hans-Böckler-Straße weiter auf dem regulären Linienweg

Linie 31 und Moonliner 5

in Fahrtrichtung S-Bahnhof Altstadt zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Gaisbergstraße Umleitung über die Haltestelle Seegarten (Steig C) sowie Ersatzhaltestelle Seegarten (in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße) zur Gaisbergstraße; ab dort weiter auf dem regulären Linienweg

in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld Umleitung zwischen den Haltestellen Friedrich-Ebert-Platz und Brückenstraße über die Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße auf Höhe der Plöck; ab der Haltestelle Brückenstraße weiter auf dem regulären Linienweg

Linie 33

in Fahrtrichtung Bismarckplatz Umleitung zwischen den Haltestellen Stadtwerke und Bismarckplatz über Ersatzhaltestelle Seegarten (in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße) und Haltestelle Bismarckplatz (Steig H)

in Fahrtrichtung Universitätsplatz Umleitung zwischen den Haltestellen Stadtwerke und St.-Vincentius-Krankenhaus über Ersatzhaltestelle Seegarten (in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße) und Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße auf Höhe der Plöck zur Haltestelle St.-Vincentius-Krankenhaus; ab der Haltestelle St.-Vincentius-Krankenhaus weiter auf dem regulären Linienweg

in Richtung Emmertsgrund Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz (Steig H) und Stadtwerke über Seegarten (Steig C); ab der Haltestelle Stadtwerke weiter auf dem regulären Linienweg

Linie 34

in Fahrtrichtung Ziegelhausen/Wilhelmsfeld Umleitung zwischen den Haltestellen Stadtwerke und Bergstraße über Ersatzhaltestelle Seegarten (in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße) und Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße auf Höhe der Plöck zur Haltestelle Bergstraße; ab dort weiter auf dem regulären Linienweg

in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Süd Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz (Steig H) und Stadtwerke über Seegarten (Steig C); ab der Haltestelle Stadtwerke weiter auf dem regulären Linienweg

die Haltestelle Stadtbücherei kann in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden

Linie M3

in Fahrtrichtung Kolbenzeil Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz (Steig H) und Stadtwerke über Seegarten (Steig C); ab der Haltestelle Stadtwerke weiter auf dem regulären Linienweg

in Fahrtrichtung Bismarckplatz Umleitung zwischen den Haltestellen Stadtwerke und Bismarckplatz über Ersatzhaltestelle Seegarten (in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße) zum Bismarckplatz

die Haltestelle Stadtbücherei kann in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden

Linie 35

in Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum Umleitung zwischen den Haltestellen Stadtwerke und St.-Vincentius-Krankenhaus über Ersatzhaltestelle Seegarten (in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße) und Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße auf Höhe der Plöck zur Haltestelle St.-Vincentius-Krankenhaus; ab der Haltestelle St.-Vincentius-Krankenhaus weiter auf dem regulären Linienweg

in Fahrtrichtung Wieblingen Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz (Steig H) und Stadtwerke über Seegarten (Steig C); ab der Haltestelle Stadtwerke weiter auf dem regulären Linienweg

Die Haltestelle Stadtbücherei kann in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden.

Linie 36

in Fahrtrichtung Ziegelhausen Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Neckarmünzplatz über den Neckarstaden unter Bedienung der Haltestellen Stadthalle, Marstallstraße (Steig B) und Alte Brücke zum Neckarmünzplatz; ab Neckarmünzplatz weiter auf dem regulären Linienweg

Im oben genannten Zeitraum können die Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche, Oberer Fauler Pelz und Rathaus/Bergbahn Kornmarkt nicht bedient werden.

Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Linie 39

in Fahrtrichtung Königstuhl Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Hans-Böckler-Straße über die Ersatzhaltestellen Seegarten (Steig C und in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße); ab Hans-Böckler-Straße weiter auf dem regulären Linienweg

In Fahrtrichtung Bismarckpatz Umleitung zwischen den Haltestellen Alois-Link-Platz und Heidelberg Hauptbahnhof (Steig P) über Franz-Knauff-Straße, Ersatzhaltestelle S-Bahnhof Weststadt/Südstadt und Lessingstraße

Linie 39A

in Fahrtrichtung Boxberg Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Hans-Böckler-Straße über die Ersatzhaltestellen Seegarten (Steig C und in Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber Einmündung Poststraße); ab Hans-Böckler-Straße weiter auf dem regulären Linienweg

in Fahrtrichtung Technologiepark Umleitung zwischen den Haltestellen Hans-Böckler-Straße und Brückenstraße über Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße auf Höhe der Plöck; ab der Brückenstraße weiter auf dem regulären Linienweg

Einschränkungen für den Individualverkehr

Für die Dauer der Gleisarbeiten sind zwei Fahrbeziehungen auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage / Kurfürsten-Anlage / Rohrbacher Straße gesperrt. Die rnv und die Stadt Heidelberg bitten darum, die eingerichteten Umleitungen zu beachten:

Vom Bismarckplatz kommend kann nicht geradeaus in die Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach gefahren werden. Autofahrende werden über die Kurfürsten-Anlage in Richtung Römerkreis umgeleitet.

Ebenfalls gesperrt ist die Fahrbeziehung aus der Friedrich-Ebert-Anlage kommend geradeaus in Richtung Römerkreis. Autofahrende in Fahrtrichtung Römerkreis, Hauptbahnhof und Autobahn werden über die Sophienstraße zur B37 umgeleitet.