Heidelberg/Schwetzingen Hund auf der Autobahn – Entwarnung – Nachtrag

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für den Nikolausmarkt im Dezember in der Altstadt, werden bald die Standplätze vergeben. Ebenso die Plätze für den Wochenmarkt 2025 in der Fußgängerzone. Die Anträge zur Teilnahme werden zwischen dem 1. und 15. Oktober entgegengenommen. Beim Nikolausmarkt gibt es in diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit, am Samstag oder am Samstag ... Mehr lesen »