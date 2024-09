Heidelberg – Kundenzentrum und Büros der Stadtwerke am 4. Oktober geschlossen – ENERGIEladen am Brückentag geöffnet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Brückentag, Freitag, den 4. Oktober 2024, sind das Kundenzentrum und die Büros der Stadtwerke Heidelberg in der Kurfürsten-Anlage 42–50 geschlossen. Die Hotline unter 0800 513 513 2 ist am Freitag erreichbar.

Für den persönlichen Besuch ist der ENERGIEladen in der Hauptstraße 120 am Freitag, den 4. Oktober, wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bietet Beratung zu Produkten sowie Services wie An-, Ab- und Ummeldungen oder die Aufnahme von Zählerdaten. Dafür steht außerdem der Online-Service unter www.swhd.de/online-kundenservice zur Verfügung.