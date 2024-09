Heidelberg – Geänderte Öffnungszeiten der Hallenbäder am Tag der deutschen Einheit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Tag der deutschen Einheit, Donnerstag, den 3. Oktober 2024, gelten in den Hallenbädern geänderte Öffnungszeiten: Das Hallenbad Hasenleiser und das Hallenbad Köpfel sowie die dazugehörigen Saunen öffnen an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr. Kassenschluss in allen Bädern ist eine, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung.

Das City-Bad ist aufgrund des Feiertags geschlossen.

Für einen schnelleren Einlass können Gäste bequem vorab online Einzel-Tickets auf baedershop.swhd.de oder über die Stadtwerke-Heidelberg-App »für dich« kaufen und vor Ort direkt durchs Drehkreuz gehen. Aktuelle Informationen zu den Heidelberger Bädern sowie Öffnungszeiten auf www.swhd.de/baeder.