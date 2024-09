Heidelberg – Der 53. “Heidelberg Herbst” lockt! Am 28. und 29. September wird die Altstadt wieder zur großen Event-Meile für jeden Geschmack

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Heidelberg Marketing GmbH) – 53. Heidelberger Herbst

Zwei Tage lang wird die Altstadt zur Festmeile

Am 28. und 29. September 2024 unterhält das größte Stadtfest der Region, der Heidelberger Herbst, seine Besucher ein ganzes Wochenende lang mit einem vielfältigen Programm.

Der offizielle Startschuss zum 53. Heidelberger Herbst durch Oberbürgermeister Eckart Würzner fällt traditionell mit dem Fassbieranstich um 11 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Gäste erwartet in der gesamten Heidelberger Altstadt ein buntes Musik- und Entertainmentprogramm auf elf Bühnen, jede Menge Kulinarisches und tolle Ideen beim Kunsthandwerker-, Waren- und Flohmarkt. Der „Herbst-Sonntag“ in Kombination mit dem Einkaufs-Sonntag bietet besonders für Familien viel Action und Shoppingspaß.

Märkte und Kulturprogramm

Samstag, 28. September 2024

Der bekannte Heidelberger Herbst-Flohmarkt in der südlichen Altstadt (Merianstraße und Kettengasse) und in der nördlichen Altstadt (Dreikönigstraße, Obere Neckarstraße, Lauerstraße, Neckarstaden und am Brückentor) lädt alle Jäger und (Schnäppchen-)Sammler von 7 – 19 Uhr zum ausgiebigen Stöbern ein.

Bewährt hat sich der Anwohner-Flohmarkt, der in der Neugasse, der Landfriedstraße, der Ingrimstraße, der Mittelbadgasse, der Bienenstraße, der Unteren Neckarstraße, der Unteren Straße und der Großen Mantelgasse ebenso von 7 – 19 Uhr stattfindet.

Im Innenhof der Theodor-Heuss-Schule gibt es von 6.30 – 18 Uhr den beliebten Flohmarkt für Kinder bis 15 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der traditionelle Fotografie-Flohmarkt des Fotoateliers Lossen kann in der Plöck 32a (Innenhof) von 11 – 18 Uhr erkundet werden.

Neu ist der Accessoires-Flohmarkt des Deutsch-Französischen Kulturzentrums in der Mittelbadgasse 7/Ecke Ingrimstraße. Dort findet man Artikel mit den sogenannten „Cerises sur le gâteau“ und somit in jenem kreativen Stil, die jedem Outfit den richtigen Pfiff geben.

Entlang der Hauptstraße hat der Kunsthandwerker- und Warenmarkt von 10 – 23 Uhr geöffnet und bietet einen attraktiven Rahmen für den gemütlichen Bummel durch Heidelbergs beliebte Einkaufsmeile.

Ein zusätzlicher Kunsthandwerker- und Museumsflohmarkt findet von 9 – 17 Uhr im Innenhof des Kurpfälzischen Museums (Hauptstraße 97) statt.

Der Richard-Hauser-Platz wird ab 11 Uhr zur Präsentationsfläche für die Partnerstädte Heidelbergs. Die Präsentationsstände von Montpellier, Kumamoto und Rehovot freuen sich auf zahlreiche Besucher. Um ca. 11.45 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr tritt der Fanfarenzug „Marcelle Coulazou“ aus der Küstenstadt Sète auf. Die sieben Musiker haben die traditionelle Musik Okzitaniens und verschiedene Tänze aus dem Balkan integriert.

Für alle, die sich eine Ruhepause vom Trubel des Heidelberger Herbstes gönnen wollen, bietet das Seniorenzentrum Altstadt in der Marstallstraße 13 von 14 – 17 Uhr eine gemütliche Café-Oase mit selbstgebackenem Kuchen, Waffeln und Kaffee. Außerdem gibt es einen kleinen Schmuck-Flohmarkt.

Auch in diesem Jahr wird eine Sonderbriefmarke speziell für den „Heidelberger Herbst 2024“ durch den Briefmarken-Sammlerverein Heidelberg herausgegeben und von 11 – 18 Uhr auf der Hauptstraße 25 (vor der Galerie Vogel) verkauft. Sie zeigt das Ölgemälde „Blaue Stunde – Heidelberg“ der Künstlerin Ute Herrmann aus Much im Bergischen Land. Dazu passend wird es einen Sonderstempel sowie eine besondere Postkarte mit gleichem Motiv geben.

Auf der Nepomuk-Terrasse, auf der nördlichen Seite der Alten Brücke, stellt Florian Budke, Grafikdesigner aus Mannheim von 11 – 23 Uhr großformatige Supergrafiken aus, bei denen die Verbindung von Architektur, Grafikdesign und Typografie mit Hinblick auf den öffentlichen Raum eine wichtige Rolle spielt.

Zum ersten Mal präsentiert sich am Samstag von 14 – 21.30 Uhr hinter dem geschlossenen Kaufhof Plöck / Rohrbacher Straße die „Klimameile“ mit Mitmachaktionen, einem Upcycling Workshop, Lesungen und einer Kleidertauschparty. DJ Goldschatz und „Woman to Man“ sorgen ab 17 Uhr für musikalische Unterhaltung.

Während das Pier IV am Samstag zur Piazza Spritz einlädt, bietet der Neckarort „Neckarstrand“ das gesamte Wochenende über Gelegenheit zum Chillen.

Sonntag, 29. September 2024

Traditionell wird ab 11.30 Uhr der „Heidelberger Stadtachter“ ausgetragen, der Ruderwettkampf zwischen den beiden Heidelberger Rudervereinen. Start und Siegerehrung ist auf den Neckarwiesen, vor dem Bootshaus des HRK.

Auf dem Richard-Hauser-Platz präsentiert das „Faire Fest“ von 11 – 19 Uhr ein buntes Programm rund um den Fairen Handel.

Von 11 – 18 Uhr findet im Innenhof der Theodor-Heuss-Schule der beliebte Flohmarkt für Kinder bis 15 Jahren statt.

Auf der Nepomuk-Terrasse, auf der nördlichen Seite der Alten Brücke, stellt Florian Budke, Grafikdesigner aus Mannheim, von 11 – 19 Uhr großformatige Supergrafiken aus.

ADORABLE Collection zeigt am Heumarkt 11 um 16 Uhr und um 18 Uhr eine Ethnoglam-Boutique-Fashionshow.

Die Buchhandlung Schmitt & Hahn in der Hauptstraße 8 präsentiert von 15 – 16.30 Uhr die Irish-Folk-Gruppe „The Green Shamrock“ mit gefühlvollen Balladen, Trink- und Freiheitsliedern.

Die „Klimameile“ hinter dem geschlossenen Kaufhof Plöck / Rohrbacher Straße ist von 12 – 17 Uhr mit dem „Markt der Möglichkeiten“ und von 15.30 – 17 Uhr mit Musik von „Balsamico“ vertreten, bevor ein Bürgertalk das Klimameilen-Programm beendet.

Zusätzlich zu den vielen Attraktionen des „Herbst-Sonntags“ findet der „Einkaufs-Sonntag“ statt. Die teilnehmenden, individuellen und herbstlich geschmückten Geschäfte, insbesondere in den Seitenstraßen, laden von 13 – 18 Uhr zum Bummeln, Flanieren und natürlich zum Einkaufen ein. Es wartet ein unterhaltsamer Erlebnis-Mix mit besonderen Mitmachaktionen und attraktiven Angeboten auf Einheimische und Gäste. Zahlreiche Aktionen für Kinder und ein schmackhaftes kulinarisches Angebot lassen den Sonntag zu einem Familien-Erlebnis werden. Detaillierte Infos zum Einkaufs-Sonntag gibt es im Aktions-Flyer von Pro Heidelberg und unter www.proheidelberg.de.

Bühnenprogramm auf den Plätzen

Samstag, 28. September 2024

Der offizielle Startschuss zum 53. Heidelberger Herbst durch Oberbürgermeister Eckart Würzner, den Perkeo Fanfarenzug, „Perkeo“ Thomas Barth und die amtierende Weinkönigin Larissa Leonhard, Larissa II., fällt traditionell mit dem Fassbieranstich um 11 Uhr auf dem Marktplatz.

Im weiteren Verlauf können sich die Besucher auf dem Marktplatz auf die „SRH Big Band“ freuen, die von 11.30 – 14 Uhr gute Laune und ausgelassene Stimmung garantiert. Anschließend spielt von 15 – 18 Uhr die Tuxedo Club Band, die in den Abendstunden an die Band „FATE“ abgibt, die von 19 – 23 Uhr mit fetziger Party-Musik einheizt.

Auf dem Karlsplatz mit seinem einzigartigen Blick auf die Schlossruine erwartet die Gäste ein grandioses musikalisches und gastronomisches Angebot. Den Anfang des Unterhaltungsprogramms machen „So What feat. Bo Schmich“ von 11 – 14 Uhr. Anschließend kommen von 15 – 17.30 Uhr Fans von Rock’n Roll bei „Dougie and the blind Brothers“ voll auf ihre Kosten. Ab 18 Uhr zündet dann die „Ingrid Schwarz Band“ ihr Entertainment-Feuerwerk, bevor um 23 Uhr die Lichter ausgehen.

Auch der Kornmarkt heißt seine Besucher herzlich willkommen. Hier sorgen „Grenzenlos Music“ von 11 – 14.30 Uhr, „Sigrun Schuhmacher & Trio Cajon“ von 15.30 – 18.30 Uhr und „Who2Ladies“ von 19.30 – 23 Uhr für grandiose Stimmung.

Auf dem Fischmarkt lässt von 20 – 23 Uhr KIST Rock-Geschichte aufleben.

Auch der Heumarkt bietet ein bewährtes Programm. Die Gruppe „Kaiser’s Auslese“ stellt ab 16 Uhr den musikalischen Auftakt dar. Abends begeistern von 19.30 – 23 Uhr traditionell die „Dirty Deeds“ ihr Publikum.

Nach gelungener Premiere 2023 zum zweiten Mal am Start: Die halle02, die auf der Nepomuk-Terrasse zum Verweilen einlädt: Von 12 – 16 Uhr mit „Italiano Sprizz (Italo Disco, House & Rare Grooves mit Pasquale)“, danach folgt von 16 – 18.30 Uhr „Vino & Vinyl (Disco & House on vinyl only mit Twist & Boullabass)“ bis schließlich von 18.30 – 23 Uhr „Rave On! (House, Techno & more mit Lucci & 4Love und Speedboys) den Abend beendet.

Bereits ab 10 Uhr öffnet der Marstallhof mit Kaffee und Kuchen sowie warmen Gerichten seine Tore.

Um 14.30 Uhr beginnt der musikalische Part mit OLIV, gefolgt von Olicia um 16 Uhr und von Hover um 17.30 Uhr, bevor von 19.30 – 23 Uhr die Sticky Tapes von der Popakademie Mannheim die alte Stadtmauer zum Beben bringen.

Auch auf dem vorderen Universitätsplatz wurde ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Den musikalischen Auftakt übernehmen von 11 – 15 Uhr die Heidelberger Blasmusikanten. Am Abend können sich die Besucher von 18 – 23 Uhr auf den rockigen Auftritt der „Finest Shades of Grey“ freuen.

Auf dem hinteren Universitätsplatz bietet der beliebte Mittelaltermarkt von 11 – 23 Uhr wieder ein unterhaltsames Spektakel mit Gaukelei, Jonglage, mittelalterlicher Musik und einer Feuer-Show.

Unter dem Titel „Metropolink’s Garden“ lädt urbane Romantik auf den Theaterplatz ein – mit Lichtinstallationen auf die Häuserwände, DJ’s in der Container-Bühne, Foodtrucks, leckeren Drinks und dem Lila-Vintage-Store wird der Theaterplatz zum Erlebnisort schlechthin – von 11 – 23 Uhr ein Treffpunkt für alle Generationen.

Premiere feiert die After-Party im Theatersaal als Kooperation von Metropolink und dem ZwingerX-Format. Der Einlass ist um 21 Uhr, Tickets sind tagsüber auf dem Theaterplatz erhältlich.

Die Bühne in der St.-Anna-Gasse verspricht mit den „B.C. & Friends“ von 13 – 17.20 Uhr und „Gonzos Planet 9“ von 18 – 23 Uhr einen unterhaltsamen Heidelberger Herbst-Samstag.

Bühnenprogramm auf den Plätzen am Sonntag, 29. September 2024

Der „Herbst-Sonntag“ wird auf dem Karlsplatz von 12 – 12.30 Uhr mit der Chorgemeinschaft Bienenstraße eingeläutet. Von 13 – 15.30 Uhr sorgen „La Borra feat. K’fe“ mit Latin Music für gute Laune, bevor um 16.30 die „Ralph US Band“ den Abschluss des Heidelberger Herbst-Wochenendes einläutet.

Auf dem Kornmarkt bestreitet das „Huub Dutch Duo“ von 12 – 15 Uhr und die IVORY Band von 16 – 19 Uhr das Programm.

Auf dem Fischmarkt sorgt „Jack Corrigal & Friends“ von 13 – 19 Uhr mit intensiven Klangfarben und leidenschaftlichem Gesang für Gänsehaut.

Auf dem vorderen Universitätsplatz präsentiert sich von 12 – 14 Uhr die Trachtenkappelle Dilsberg, bevor von 14.45 – 15.30 Uhr die Kurpfälzer Trabanten ihre Garden vorstellen und mit Tanzvorführungen ihr Können unter Beweis stellen.

Der Mittelaltermarkt auf dem hinteren Universitätsplatz versetzt seine großen und kleinen Gäste zurück in längst vergangene Zeiten. Ab 11 Uhr beginnt ein spannendes Programm aus Gaukelei, Jonglage, Comedy und Musik, bevor um 17.15 Uhr die Lebewohlgesänge alle Beteiligten den Mittelaltermarkt beschließen.

Kinderprogramm

Im Innenhof der Theodor-Heuss-Schule findet der beliebte Flohmarkt für Kinder bis 15 Jahren statt, samstags von 6.30 – 18 Uhr, sonntags von 11 – 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Mittelaltermarkt am Samstag von 11 – 23 Uhr und am Sonntag von 11 – 19 Uhr auf dem hinteren Universitätsplatz ist besonders für alle kleinen Gäste ein großes Abenteuer und eine Zeitreise in die Welt der Ritter und Gaukler.

Vor der Galerie Vogel in der Hauptstraße 25 veranstaltet der Briefmarken-Sammlerverein am Samstag von 11 – 18 Uhr für Kinder und Jugendliche ein Schätzspiel mit philatelistischen Preisen. Dazu gibt es auch wieder die beliebte „Briefmarken-Wühlkiste“.

Beim Energieladen der Stadtwerke Heidelberg in der Hauptstraße 120 können Kinder am Samstag Buttons bemalen.

Auf der Nepomuk-Terrasse, am nördlichen Ende der Alten Brücke, wird am Sonntag von 11 – 19 Uhr ein abwechslungsreiches Kinderprogramm geboten – mit Ballonfiguren von Bella Balloon, Kinderschminken, Perlenketten basteln, Kinderspielen u.v.m. Besonderer Tipp: Von 15 – 17 Uhr legt Benny der Bär bei der Kinderdisko auf.

Auf dem Karlsplatz erwartet die Kinder am Sonntag von 11 – 19 Uhr fröhliches Kinderschminken und Glitzertattoos.

Zum Kinderschminken und Haare flechten laden am Sonntag von 15.30 – 18 Uhr die Kurpfälzer Trabanten auf den Vorderen Universitätsplatz ein.

Im Rahmen des Einkaufs-Sonntags von 13 – 18 Uhr gibt es in vielen Geschäften zahlreiche Aktionen für Kinder.

Wichtige allgemeine Informationen

Informationsmaterial

Unter https://www.heidelberg-marketing.de/event/heidelberger-herbst stehen alle aktuellen Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Aktionen bereit.

Wie in den vergangenen Jahren informieren die Social-Media-Kanäle von Heidelberg4you über das Kultur- und Bühnenprogramm.

Verkehr und Parken

Im Stadtgebiet Heidelberg sowie auf den Strecken der Deutschen Bahn kommt es derzeit an mehreren Stellen zu baustellenbedingten Beeinträchtigungen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Ihrer Anreise, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, und beachten Sie die Hinweis- und Umleitungsbeschilderungen vor Ort.

Die Besucher werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen bzw. das Innenstadt-Gebiet großräumig zu umfahren. Für die Anreise mit der S-Bahn können sowohl der Heidelberger Hauptbahnhof als auch der S-Bahnhof Altstadt (Höhe Karlstorbahnhof) genutzt werden. Während vom Hauptbahnhof mehrere Straßenbahn- und Buslinien in Sondertaktung Richtung Veranstaltungsgebiet fahren, ist dieses vom S-Bahnhof Altstadt fußläufig erreichbar.

Die Parkmöglichkeiten im Innenstadt-Bereich sind sehr begrenzt. Besucherinnen und Besuchern, die dennoch mit dem Auto anreisen möchten, wird empfohlen, die für die Veranstaltung ausgewiesenen Parkplätze am Messplatz im Kirchheimer Weg (kostenlos) sowie am Universitätsklinikum im Neuenheimer Feld (gebührenpflichtig) zu nutzen. Zum Veranstaltungswochenende werden Ersatzparkplätze für Menschen mit Behinderung eingerichtet: Untere Neckarstraße auf Höhe Krahnenplatz und an der B37, unterhalb der Alten Brücke.

Besucherinnen und Besucher sowie Anwohnerinnen und Anwohner werden außerdem gebeten, ihre Fahrräder auf sämtlichen Veranstaltungsflächen nur an vorgesehenen Fahrradständern abzustellen. Im Vorfeld der Veranstaltung werden zuvor gekennzeichnete Fahrradständer abgebaut.

