Heidelberg – AI-MONDAY „KI, HR und Transformation: Was bedeutet das für den Menschen in der Organisation?“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die AI Monday®-Reihe, die in Städten weltweit stattfindet, hat sich als eine zentralePlattform für Diskussionen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) etabliert. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe kommen Expert:innen, Innovator:innen und Führungskräfte zusammen, um die neuesten Trends und Entwicklungen in der KI zu diskutieren und ihre Auswirkungen auf Unternehmen und die Arbeitswelt zu beleuchten. Dank der Initiative von appose, einem Unternehmen aus der Region, das sich auf Skills Intelligence und Kompetenzmanagement spezialisiert hat, wurde der AI Monday nun auch nach Heidelberg-Mannheim geholt. Damit bietet appose eine neue Bühne für den Austausch zwischen lokalen und internationalen Fachleuten rund um die Zukunft von KI und deren Einfluss auf Unternehmen. Die Veranstaltungsreihe wird von den Städten Heidelberg und Mannheim unterstützt, was die Möglichkeit bietet, die Innovationskraft der Region zu stärken und den Austausch zu zukunftsweisenden Themen wie KI aktiv zu

fördern.

Zusätzlich kooperiert appose im Rahmen der Forschungsinitiative Global Upskill mit dem Fraunhofer IAO, um gemeinsam innovative Lösungen für die Kompetenzentwicklung und die Förderung von Future Skills zu erforschen. Diese Partnerschaft sorgt dafür, dass die Plattform von appose stets auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse bleibt und die Transformation von Arbeitskräften aktiv

vorantreibt.

Datum: 7. Oktober 2024

Uhrzeit: 17:30 – 21:00 Uhr

Ort: Heidelberg-Mannheim

Veranstalter: appose GmbH

Was erwartet Sie?

Inspirierende Keynotes:

1. Die Zukunft der Stellenbewertung und des Vergütungsmanagements: Wie KI unsere Ansätze transformiert

Lisanne Metz, COO von Gradar, wird in ihrem Vortrag zeigen, wie KI die traditionellen Prozesse der Stellenbewertung und des Vergütungsmanagements transformieren kann. Sie erklärt, wie Unternehmen durch datengestützte und agile Modelle flexibler auf

Veränderungen in der Arbeitswelt reagieren können.

2. KI, Skills Intelligence und die Transformation der Arbeitskräfte

Marko Albrecht, Gründer und CEO von appose, zeigt, wie Unternehmen von der Skills Intelligence Plattform profitieren. Das System von appose nutzt Künstliche Intelligenz, um in Echtzeit Skill Gaps zu analysieren und individuelle Weiterbildungsstrategien zu entwickeln. Kunden können so nicht nur Lücken in den Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden frühzeitig erkennen, sondern auch gezielte Maßnahmen ergreifen, um

diese zu schließen.

3. Future Skills und die Rolle der KI in der Arbeitswelt

Ein Experte des Fraunhofer IAO spricht über die Notwendigkeit von Future Skills in einer zunehmend KI-geprägten Arbeitswelt. Erfahren Sie, wie KI nicht nur bestehende Fähigkeiten ergänzt, sondern auch dabei hilft, die Kompetenzen der Zukunft zu identifizieren und in Unternehmen zu verankern.

Warum sollten Sie teilnehmen?

• Erhalten Sie exklusive Einblicke in die neuesten KI-Trends und deren

Anwendung im HR-Sektor.

• Erfahren Sie aus erster Hand, wie andere Unternehmen KI erfolgreich integriert

haben, um Transformation und Skill-Management voranzutreiben.

• Erweitern Sie Ihr Netzwerk und tauschen Sie sich mit Fachleuten und

Innovatoren aus, die die Zukunft der Arbeitswelt aktiv mitgestalten.

Die Plätze sind begrenzt. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Teil dieser spannenden

Diskussion!

Kontakt: AI-Monday@appose.com