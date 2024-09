Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal #younightfrankenthal – Hangout, Workshops & Aktionen für Jugendliche ab 12

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Zur #younightfrankenthal am Samstag den 05. Oktober, 17 bis 22 Uhr, können Jugendliche ab 12 Jahren in vielfältigen Workshops Neues ausprobieren und ungeahnte Talente entdecken. Los geht’s mit einem kurzen Kennenlernen um 17 Uhr im Jugendtreff Zuckerfabrik, Stephan-Cosacchi-Platz 3. Von dort aus startet dann das Workshop-Programm mit einem bunten und kreativen Angebot:

Stadtbücherei Frankenthal

Die Stadtbücherei fordert beim Designen mit dem neuen Lasercutter das Kreativ-Potenzial der Jugendlichen heraus. Erste Werkstücke nach eigenen Designs und Schriftzügen werden auf Schlüsselanhänger graviert.

Tanzschule TIF

Die Tanzschule TIF liegt mit ihren Tänzen immer nah am nächsten Trend und zeigt in ihren Workshops Angesagtes zum Mitmachen. Auch Ungeübte können sofort in die kurzen Choreographien einsteigen und in der Gruppe neue Moves ausprobie-ren.

Kinder- und Jugendbüro

Hier kommen die Teilnehmenden in Bewegung, erproben sich im Improtheater und bringen ihre Ideen mit Körper, Gestik, Mimik und Sprache auf die Bühne. Es geht um Spiel, Spaß und darum, spontan zu reagieren.

Jugendvertretung Frankenthal

Bei sportlicher Action und Spielen steht in der Turnhalle der Neumayer Grundschule der Spaß im Vordergrund. Wer sich mal richtig auspowern möchte, ist hier am idealen Ort. Hallenschuhe einpacken und loslegen! Ab 19 Uhr zeigen Teilnehmende in einem zweiten Workshop noch einmal, was in ihnen steckt. Alternativ kann es direkt in den gemütlichen Teil des Abends in der Stadtbücherei, Welschgasse 11 übergehen. Beim Hang-Out werden Snacks und Getränke angeboten. Gaming-Begeisterte kommen beim Mario-Kart-Turnier und beim Ausprobieren der VR-Brille auf ihre Kosten. Bei einer Runde Karaoke können sich Mutige richtig ausleben, wer es ruhiger mag, probiert neue Kartenspiele aus oder wird mit Button- und Sticker-Maker und Laser-Cutter kreativ. Wer gerne möchte, kann das in den Workshops Gelernte auf der Open Stage der Stadtbücherei vorführen.

Die #younightfrankenthal ist eine Veranstaltung der Stadtbücherei in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro Frankenthal, der Jugendvertretung Frankenthal und der Tanzschule TIF.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Kontakt Stadtbücherei Frankenthal: Telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öff-nungszeiten Dienstag bis Freitag von 10 – 18 Uhr und Samstag von 10 – 15 Uhr.

Informationen zu allen Aktionen und Veranstaltungen erhält man auch auf der Homepage der Stadtbücherei auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei unter Veranstaltungen.