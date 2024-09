Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal – Großer Bücherflohmarkt vor der Stadtbücherei Frankenthal

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kreis Südliche Weinstraße) – Landrat Dietmar Seefeldt wird am Samstag die Grenzlandmedaille des Landkreises Südliche Weinstraße an zwei herausragende Persönlichkeiten verleihen: an Dr. Patrice Harster, Geschäftsführer a. D. des Eurodistrikts PAMINA, und an Dr. Fritz Brechtel, Landrat des Landkreises Germersheim. Beide haben sich in besonderer Weise um die Freundschaft ... Mehr lesen »