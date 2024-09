Frankenthal – Stadt Frankenthal startet zentrale Mängelmelder-Plattform

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Frankenthal erweitert ihr digitales Angebot und startet eine zentrale Mängelmelder-Plattform. Diese ersetzt das bisherige Mängelmelder-Formular und ermöglicht Bürgern eine zeitgemäße digitale Einsendung von Mängeln, die sie im Stadtgebiet festgestellt haben. „Die vergangenen Wochen und Monate haben uns anhand einer Vielzahl von Meldungen über das bisherige Mängelmelder-Formular gezeigt, dass die Frankenthale-rinnen und Frankenthaler die Stadt mitgestalten und verbessern wollen. Das möchten wir fördern. Unter Leitung der Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“ führen wir nun eine eigene Plattform ein, über die Mängel einfacher gemeldet werden können. Dort sind sie öffentlich einsehbar und die Nutzerinnen und Nutzer können sich durch ein Ampelsystem jederzeit über den Bearbeitungsstatus ihrer Meldung informieren“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer das neue System.

So funktioniert die neue Mängelmelder-Plattform

Über die Webseite www.frankenthal.de/mängelmelder oder über die Mängelmelder-App für Android und iOS wird das neue Angebot ab Anfang Oktober aufrufbar sein. Über den Button „Neue Meldung“ können festgestellte Mängel eingetragen werden. Neue Meldungen werden im ersten Schritt auf einer Karte von Frankenthal verortet. Im zweiten Schritt wird der Mangel einer Kategorie, wie zum Beispiel „Müll und Sauberkeit“, „Straßenschäden“ oder „Grünflächen“ zugeordnet. Nun kann der Man-gel kurz beschrieben und ein Foto davon hochgeladen werden. Anschließend müssen nur noch Name und E-Mail-Adresse angegeben werden, damit die Verwal-tung eine Kontaktmöglichkeit für mögliche Rückfragen hat. Eine Registrierung ist grundsätzlich nicht nötig, kann jedoch bei häufiger Nutzung sinnvoll sein.

Die Plattform beinhaltet ein professionelles Auftragsbearbeitungssystem, was die automatische Zuweisung der eingehenden Meldungen an die zuständige Abtei-lung automatisch regelt. Die eingegangene Meldung wird vorgeprüft und anschlie-ßend auf der Plattform veröffentlicht. Die Beseitigung des Mangels ist nun in Bear-beitung und die Meldung springt nach dem Ampelsystem auf „Gelb“. Der Nutzer er-hält eine Benachrichtigung zum geänderten Bearbeitungsstatus seiner Meldung. Sobald der Mangel beseitigt wurde, bekommt der Nutzer ebenfalls eine Nachricht und die Ampel springt auf „Grün“ – Problem behoben.

Ideen und Anregungen

Auf der neuen Mängelmelder-Plattform können Bürger neben klassischen Mängeln auch Vorschläge einreichen. Wenn beispielsweise an einer hübschen Ecke eine Sitzbank zum Verweilen ein echter Mehrwert wäre, kann dies ebenfalls als Meldung auf der Karte verortet und der Kategorie „Ideen und Anregungen“ zugeordnet wer-den. Die Meldung erreicht die Ideenmanagerin der Stadt, Frau Julia Gandyra, die den Vorschlag mit den entsprechenden Fachabteilungen prüft und eine Rückmel-dung gibt.

Der Mängelmelder ist ein Produkt der wer denkt was GmbH.

Über wer denkt was

Die wer denkt was GmbH aus Darmstadt bietet umfassendes Knowhow aus Forschung und Praxis für eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung. Die attraktiven Lösungen ermöglichen auch kleinen und mittelgroßen Kommunen die Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Als Experten für Beteiligungsprojekte entwickelt „wer denkt was“ gemeinsam mit ihren Kunden die optimalen Verfahren, berät im Hinblick auf die Aktivierung der Bürgerschaft, begleitet die aktiven Beteiligungsphasen durch Moderation und technischen Support und liefert Ergebnisse in verwaltungs-freundlich aufbereiteter Form.