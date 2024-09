Edenkoben – „LOTTO Fairplay-Preis” der Herren Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vergeben

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 2016 vergibt der Fußball-Regional-Verband „Südwest” mit Unterstützung der Saarland Sporttoto GmbH und der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH jährlich den „LOTTO Fairplay-Preis” der Herren Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Es werden damit die fairsten Mannschaften belohnt und unter anderem Ziel verfolgt, die Anzahl der gelben, gelb-roten und roten Karten zu senken und ebenso die negativen Vorkommnisse durch Trainer, Betreuer oder Zuschauer. Die Preisverleihung für die Saison 2023/2024 erfolgte am Mittwoch, 25. September in der Zentrale von Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz. Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner referierte in seiner Begrüßung kurz über die Geschichte von Lotto Rheinland-Pfalz sowie über die umfangreichen Fördermaßnahmen, die nicht nur Vereinen, sondern auch Sportlerinnen und Sportlern zugutekommen, die eine olympische Sportart betreiben. Ein ganz besonderer Stellenwert habe aber der Fair-Play-Preis, denn er sei offensichtlich ein Beleg dafür, dass in den fairsten Vereinen nicht nur beim Fußballspiel das meiste richtig gemacht werde. Und nicht zuletzt deshalb werde es den Fair-Play-Preis der beiden Lottogesellschaften auch weiterhin geben.

Im gleichen Kontext moderierte Prokurist Dirk Martin eine Talkrunde mit den anwesenden Vereinsvertretern, um von ihnen zu erfahren, wie im Einzelfall die Fair-Play-Philosophie im gesamten Verein gelebt wird. Auch Marco Schütz, Vizepräsident des Fußballverbandes Rheinland betonte den hohen Stellenwert des Fair-Play-Preises, weil er auch sehr positiv in die Landesverbände wirke. Oberliga-Spielleiter Lothar Renz richtete die Grüße von FRV-Präsident Thomas Bergmann aus und dankte im Namen des Präsidiums den beiden Lottogesellschaften für die Bereitstellung der Preise.Der erste Preis, der mit 1.000 Euro dotiert ist, ging in diesem Jahr an den SV Gonsenheim. Auf Platz zwei (650 Euro) kam der FC BW Karbach und 350 Euro erhielt der 1 FC Kaiserslautern II, der in den letzten Jahren regelmäßig zu den Preisträgern zählte und jetzt auf Platz drei landete.