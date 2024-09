Wiesloch – Wohnungsbrand -Kriminalpolizeidirektion und Brandermittler übernehmen – Nachtrag

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Donnerstag gegen 12:55 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schatthäuser Straße gemeldet. Vor Ort konnte der Ursprung des Feuers einer Dachgeschosswohnung zugeordnet werden. Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr konnte der Wohnungsinhaber nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Brand konnte gegen 14 Uhr durch die Feuerwehr gelöscht werden. Über die Brandursache sowie die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gemeinsam mit einem Brandermittler des Polizeirevier Wiesloch haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

