Speyer – Dramatischer Rettungseinsatz der Feuerwehr Speyer in der Kurt-Schumacher Straße

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Heute kam es zu der dramatischen Rettung einer Frau in der Abfahrt zu einer Tiefgarage in der Kurt-Schumacher-Straße. Die Dame stand im Bereich der Tiefgaragenabfahrt und wollte ihren Pkw verlassen. Sie öffnete die Fahrertür und stand schon mit dem linken Fuß auf dem Boden, als der Wagen wieder zu rollen begann. Ein technischer Defekt konnte zum Zeitpunkt des Geschehens nicht ausgeschlossen werden. Der Wagen kam an der linken Wand der Abfahrt zum Stehen und klemmte den Unterschenkel der Frau zwischen Fahrertür und Schweller komplett ein. Bei der Erkundung sah von oben zunächst kaum, dass die Fahrertür überhaupt offen war, so klein war der Spalt.





Ersthelfer wiesen uns ein und kümmerten sich vorbildlich um die Fahrerin, als die Feuerwehr eintraf. Durch uns wurde die medizinische Erstversorgung sichergestellt. Außerdem sicherten wir das Fahrzeug gegen weiteres Wegrollen mit Unterlegkeilen und der Seilwinde des Hilfeleistungslöschfahrzeugs. Pneumatisches und hydraulisches Rettungsgerät wurde bereitgelegt. Mit einem Spreizer konnte dann das Heck von der linken Wand weg und bis zur rechten Wand hin gedrückt werden. Dadurch entstand ausreichend Platz, sodass das Bein nicht mehr eingeklemmt war und die Frau aus ihrem Pkw gerettet werden konnte. Die Verletzte wurde dem zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungsdienst übergeben und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während des Einsatzes musste die Kurt-Schumacher-Straße voll gesperrt werden.

Auch im Abfahrtsbereich von der Dudenhofer Straße auf die B 9 kam es heute zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab.

Quelle: „Stadt Speyer / Brand- und Katastrophenschutz“