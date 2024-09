Schwetzingen – Handlungsfelder und Green-Team – GRN-Nachhaltigkeitsmanagerin Stefanie Seierl ist sechs Monate im Amt und zieht Bilanz

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/GRN Kliniken) – Green-Team, Steuerungskreis und eine lange Liste zu bearbeitender Handlungsfelder: Seit gut einem halben Jahr ist Stefanie Seierl Nachhaltigkeitsmanagerin im GRN-Verbund und damit Ansprechpartnerin für die Themen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie strukturierte Abläufe. In den zurückliegenden sechs Monaten hat sie – mit tatkräftiger Unterstützung aus den GRN-Einrichtungen – schon einiges auf den Weg gebracht.

„Mein Schwerpunkt im ersten Quartal“, berichtet Stefanie Seierl, „war es vor allem, die GRN-Einrichtungen zu besuchen und kennenzulernen: Arbeitsweise, Strukturen, Prozesse. Gleichzeitig habe ich mich und das Thema Nachhaltigkeit persönlich vorgestellt“.

Im Mai fielen Entscheidungen für ein GRN-Green-Team und einen Steuerungskreis zum Thema Nachhaltigkeit. Beide haben kurz darauf schon ihre Arbeit aufgenommen: Das erste Treffen des Green Team war im Juni, der Steuerungskreis tagte zum ersten Mal im Juli – und legte eine ganze Agenda an Handlungsfeldern aufs Tableau, die es nach und nach abzuarbeiten gilt.

GRN-Green-Team

Das Green-Team ist eine Gruppe GRN-Mitarbeitender, die Interesse am Thema Nachhaltigkeit haben, Ideen, was in den GRN Gesundheitszentren in Sachen Nachhaltigkeit optimiert werden könnte und Lust haben, an der Umsetzung der Projekte mitzuwirken. „Das Tolle am Green Team ist, das Mitarbeitende aus allen vier GRN-Standorten dabei sind und wir so zum einen Belange aus den Einrichtungen und unterschiedlichen Arbeitsbereichen mitbekommen und die Green-Team-Mitglieder zum anderen mit ihren Kollegen über das Thema Nachhaltigkeit kommunizieren und so mehr und mehr dafür sensibilisiert wird“, sagt Stefanie Seierl.

Geplantes Projekt des Green-Teams ist beispielsweise eine Brillen-Sammel-Aktion. GRN-Mitarbeitende sind aufgerufen, alte Brillen zu spenden, ein Unternehmen prüft, desinfiziert und verschickt noch gut erhaltene Brillen dann an Länder, in denen Bedarf an Brillen besteht.

Steuerungskreis Nachhaltigkeit

In Aktion ist auch der Steuerungskreis Nachhaltigkeit. Dieser setzt sich zusammen aus GRN-Führungskräften, darunter die GRN-Geschäftsführung, Vertreter der Service GmbH, des Betriebsrats, verschiedener Einrichtungen und Abteilungen. „In unserer ersten Sitzung im Juli habe ich Handlungsfelder vorgestellt, die ich für die GRN sehe, darunter Abfall und Wertstoffe, Hitzeschutz, Speiseversorgung, Energie und Effizienz, nachhaltige Beschaffung, Mobilität und noch einige mehr.“ Diese sollen nach und nach angegangen werden, begonnen wird zunächst mit dem Handlungsfeld Abfall und Wertstoffe.

Erstes Handlungsfeld: Abfall und Wertstoffe

Die Projektgruppe, die sich mit dem Thema „Abfall und Wertstoffe“ beschäftigt, ist im Sommer direkt an den Start gegangen, ein Projektplan und Unterbereiche sind definiert worden. In der nächsten Sitzung des Steuerungskreises im November stellen die Teilnehmer ihre erarbeiteten Konzepte vor.

Weitere Aktionen und Netzwerkarbeit

Wichtig ist Stefanie Seierl auch die Netzwerkarbeit. So ist sie unter anderem dem bundesweiten Netzwerk KliMeg (Kompetenzzentrum für Klimaresiliente Medizin und Gesundheitseinrichtungen) beigetreten. „Da bekomme ich super gute Tipps“, findet sie. Und beteiligt sich an weiteren Netzwerken wie KLUG (Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit), ZKA (Zentrum Klimaanpassung) und regional der sogenannten kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) im Rhein-Neckar-Kreis.

Vorausschauend blickt sie auch schon auf die nächsten Projekte. Ein Hitzeschutz-Konzept für Patienten und Mitarbeitende ist in Arbeit ab November möchte sie sich mit dem Bereich Speisenversorgung beschäftigen, für 2025 sind Nachhaltigkeits-Workshops für Mitarbeitende geplant und aktuell ist sie gemeinsam mit Björn Senger, Ressortleiter für Einkauf und Finanzen, dabei, einen Nachhaltigkeitsbericht für die GRN Gesundheitszentren zu erstellen.

Auf dem Weg zu gesellschaftlicher Verantwortung sucht Stefanie Seierl auch weiterhin Verbündete, die im Green-Team, mitarbeiten möchten. Wer Interesse hat, sich daran zu beteiligen, ist herzlich eingeladen, sich mit Stefanie Seierl in Verbindung zu setzen.