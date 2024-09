Sandhausen – SV Sandhausen ist nach Heimsieg Tabellenzweiter

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Drittligist SV 1916 Sandhausen hat am Dienstagabend das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 knapp mit 4:3 (Halbzeit 1:1) gewonnen. Vor 3.220 Zuschauern brachte Besar Halimi den SVS in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Danach drehten die Gäste das Spiel und die Ingolstädter führten mit 2:1. Doch Dominic Baumann erzielte in der 60. Minute den Ausgleichstreffer und Jeremias Lorch brachte die Sandhäuser in der 65. Minute mit 3:2 wieder in Führung. David Otto sorgte in der 78. Minute mit dem 4:2 für die Vorentscheidung. Die Gäste konnten in der Nachspielzeit nur noch zum 4:3-Endstand verkürzen. Der SV Sandhausen ist nach dem 7. Spieltag in der 3. Liga mit 16 Punkten Tabellenzweiter. Spitzenreiter mit ebenfalls 16 Zählern ist Dynamo Dresden, die aber ein besseres Torverhältnis von einem Treffer gegenüber Sandhausen haben. Wegen der englischen Woche bestreitet der SV Sandhausen bereits am Freitag, 27. September um 19 Uhr, das Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching. Die Unterhachinger liegen mit acht Punkten auf dem 14. Tabellenrang. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick