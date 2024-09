Meckenheim – Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Meckenheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.09.2024 gegen 18:43 Uhr kam es auf der BAB65, Anschlussstelle Deidesheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Der 43-jährige Fahrer aus dem Großraum Ludwigshafen geriet mit seinem PKW, nach einem Spurwechsel, auf den rechts neben der Fahrbahn liegenden Grünstreifen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit der Schutzplanke und kam rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 9-jährige Mitfahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail