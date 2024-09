Mannheim – ÜBERBLICKSFÜHRUNGEN durch „Hito Steyerl – Hell Yeah We Fuck Die“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Sonntag, 06.10.24, 15.30 Uhr

Samstag, 26.10.24, 15.30 Uhr

INFO zur Ausstellung: „Hell Yeah We Fuck Die“ – die laut dem Magazin Billboard am häufigsten gebrauchten fünf Worte in den englischsprachigen Musikcharts der 2010er-Jahre – formen den Titel des multimedialen Werks von Hito Steyerl (*1966 in München), das die Kunsthalle seit Juni in Kubus 2 zeigt. Mit ihrem dunkel-humoristischen Unterton scheinen die Worte im Titel der Installation globale Untergangsstimmungen wiederzugeben,

gespeist von politischen, sozialen und ökologischen Krisen. Die in Berlin lebende Filmemacherin, Autorin und Professorin für Aktuelle Digitale Medien untersucht Formen medialer Repräsentation, setzt sich kritisch mit

Macht Strukturen auseinander und hinterfragt Mechanismen künstlicher Intelligenz ebenso wie die Strukturen von Kunstmuseen. Immer arbeitet sie dabei an der Schnittstelle von bildender Kunst und filmischer Praxis.

THEMENFÜHRUNGEN durch die SAMMLUNG:

Donnerstag, 03.10.24, 12 Uhr

Bauhausmeister – Paul Klee, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer

Donnerstag, 24.10.24, 10.30 Uhr

Die Brücke und der Blaue Reiter

Sonntag, 27.10.24, 15.30 Uhr

Risse in der Geschichte – Anselm Kiefer

Donnerstag, 31.10.24, 10.30 Uhr

Das Miteinander der Dinge – Stillleben der Sammlung

