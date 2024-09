Mannheim – PROGRAMM für KINDER & JUGENDLICHE im Oktober 2024 Sonntag, 13.10.24, 14 Uhr – Jetzt NEU: Offene Werkstatt Workshop für Kinder und Jugendliche Freies Gestalten für Groß & Klein im Werkkubus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In unserem freien Workshop Angebot “Offene Werkstatt” haben kleine und

große Künstler*innen gemeinsam die Möglichkeit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen! In einer inspirierenden und einladenden Umgebung probieren die Teilnehmer*innen verschiedene künstlerische Techniken aus und vertiefen im selbstständigen Tun die Themen von Ausstellungen und Sammlung. Das Angebot „Offene Werkstatt“ findet im Werkkubus ohne Betreuung von Kunstpädagog*innen statt, daher dürfen Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Teilnahme und Material sind kostenfrei!

Dienstag, 29.10.24, 10 Uhr

Mittwoch, 30.10.24, 10 Uhr

Hohe Berge, tiefes Tal: Landschaft drucken rauf und runter Ferienworkshop für Kinder von 8 bis 10 Jahren (2-tägig)

Die Künstler*innen der Neuen Sachlichkeit stellten gern Landschaft und Natur dar: hohe Berge und tiefe Täler, Bäume und Häuser zwischen Feldern und Wiesen, Sonne und Wolken am Himmel, Seen, Flüsse und das Meer. Oft aus der Ferne, weit weg und klitzeklein. Manchmal auch Blumen, Blätter und Grashalme von ganz, ganz nah. Die Künstler*innen zeichneten mit spitzen Bleistiften, malten mit Pinsel und dünner Aquarellfarbe oder druckten mit Steinen und Holz auf Papier. In diesem Workshop studieren wir zuerst in der Ausstellung „hart & direkt“ Landschaftsbilder aller Art – und drucken dann selbst im Druckatelier Landschaften rauf und runter!

Anmeldung unter: www.abendakademie-mannheim.de oder +49 621 1076 150

Sonntag, 13.10.24, 15 Uhr

Sonntag, 27.10.24, 15 Uhr

Kunstreise – Alle einsteigen!

Führung für Kinder und Familienmitglieder jeden Alters

Gemeinsam ausgewählte Kunstwerke betrachten macht Spaß! Denn gemeinsam sieht man mehr. Jung und Alt, Groß und Klein sind herzlich willkommen bei unseren Familienführungen voller (Kunst-)Geschichten und mit kreativen Anregungen.

Samstag, 05.10.24, 15.30 Uhr

Samstag, 19.10.24, 15.30 Uhr