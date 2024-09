Mannheim – FÜHRUNGEN im Oktober 2024 – ÜBERBLICKSFÜHRUNGEN durch „Sarah Lucas – Sense of Human“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Mittwoch, 02.10.24, 18.30 Uhr

Sonntag, 06.10.24, 12 Uhr

Donnerstag, 10.10.24, 10.30 Uhr

Samstag, 12.10.24, 15.30 Uhr

Sonntag, 13.10.24, 12 Uhr

Mittwoch, 16.10.24, 18.30 Uhr – Kuratorinnen Führung mit Luisa Heese

Samstag, 19.10.24, 15.30 Uhr

Sonntag, 20.10.24, 12 Uhr und 15.30 Uhr (letzter Tag der Ausstellung)

INFO zur Ausstellung: Sarah Lucas (*1962 in London, UK) setzt sich in ihrem Werk kritisch-humorvoll mit Aspekten des menschlichen Körpers und seinen gesellschaftlichen Zuschreibungen auseinander. Geprägt von radikaler Formensprache hinterfragt sie in ihren Fotografien, Skulpturen und Installationen soziale Normen und Geschlechterstereotype. Oft finden Alltagsgegenstände und -sprache Eingang in ihr Werk, die sie spielerisch in

neue Bedeutungszusammenhänge stellt und grundlegende Themen der Skulptur erkundet. In ihrer ersten institutionellen Ausstellung in Deutschland seit 2005 bringt Lucas Werke aus fast vier Dekaden künstlerischen Schaffens zusammen. Diese reichen von frühen Arbeiten der 1990er-Jahre bis hin zu jüngst entstandenen Werken, in denen sie Fragestellungen des Körperlichen im sozialen Feld weiterentwickelt.