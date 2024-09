Mannheim – „Fliegende Kinderkleider” der Diakonie kommt in den Speckweg – Verkauf von günstiger Herbst- und Winterbekleidung am 8. Oktober

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 8. Oktober wird das Projekt „Fliegende Kinderkleider” des Diakonischen Werks im Speckweg Station machen. Von 10.00 bis 15.00 Uhr steht es vor dem Eltern-Kind-Zentrum der Evangelischen Kirche, Speckweg 20, und bietet eine Auswahl an günstiger Herbst- und Winterbekleidung, Spielsachen sowie Büchern für Kinder. Für einen kleinen Betrag können Familien vor Ort notwendige Artikel erwerben. Neben dem Einkaufen lädt das Mobile Kirchenkaffee alle Besucher zu einer gemütlichen Pause ein: Es gibt Tee, Kaffee und Kuchen. Darüber hinaus wird um 10.30 Uhr eine kleine Andacht angeboten.

„Fliegende Kinderkleider” – unterwegs zu den Familien

„Fliegende Kinderkleider” ist der mobile Ableger des Kinderkaufhauses Plus in der Neckarstadt-West (Lutherstraße 4). Dort können Familien unter dem Motto „Geben – Nehmen – Weitergeben” gut erhaltene Kinderkleidung, Spielsachen und andere Artikel spenden oder zu günstigen Preisen kaufen. Tatjana Briamonte-Geiser, Leiterin des Kinderkaufhauses Plus, betont: „Gut erhaltene gebrauchte Ware, können wir so auch den Familien auf dem Waldhof anbieten, die es vielleicht nicht ins Kinderkaufhaus in die Neckarstadt schaffen – und das alles zum kleinen Preis.” Durch den mobilen Service soll der Weg für Eltern erleichtert werden, indem das Kaufhaus direkt in die Nähe von Kinderbetreuungseinrichtungen kommt.