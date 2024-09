Mannheim – Festnahme am Bahnhof – Haftbefehle wegen sexueller Nötigung sowie Vergewaltigung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehr als 26 Jahre lang hat Pfarrerin Susanne Seinsoth in Ludwigshafen-Oppau gewirkt, Vertrauen aufgebaut und den Menschen beigestanden. Jetzt wechselt die 66-Jährige Ende September in den Ruhestand. Am 6. Oktober wird sie von Dekan Paul Metzger offiziell verabschiedet (14 Uhr, Auferstehungskirche Ludwigshafen-Oppau, Kirchenstraße 1). „Ich liebe meinen Beruf, er ist meine Berufung“, betont ... Mehr lesen »