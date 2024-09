Mannheim – Autofahrer missachtet Verkehrszeichen und verursacht Unfall

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag fuhr ein 20-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes-Benz die Hansastraße entlang in Richtung Lagerstraße. An der Kreuzung zur Industriestraße verursachte er einen Unfall, da er, ersten Erkenntnissen zur Folge, ein Stopp-Schild missachtete. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem VW eines 35-jährigen Mannes. Der Fahrer sowie sein 32-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Autos wurden so stark beschädigt, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei 8.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail