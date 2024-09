Mannheim – Aufdringliche Taschendiebin erbeutet vierstelligen Bargeldbetrag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr bedrängte eine noch unbekannte Frau einen 59-jährigen Mann in der Mannheimer Innenstadt. Die beiden Personen trafen zunächst in einer Bäckerei im Quadrat H2 aufeinander, als die Unbekannte den Mann in ein Gespräch verwickeln wollte. Da der 59-Jährige an keiner Konversation interessiert war, verließ er die Bäckerei in Richtung Quadrat H1. Die Verdächtige folgte dem Mann und kam ihm mehrfach körperlich nahe. Als der 59-Jährige nochmals verdeutlichte, dass er dies nicht toleriere, entstand ein verbaler Konflikt zwischen den Personen in dessen Verlauf die Unbekannte schließlich flüchtete. Wenige Minuten später bemerkte der Mann, dass aus seiner Geldbörse ein Betrag von rund 1.500 Euro fehlte. Die flüchtige Verdächtige wird durch Zeugen wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, südländische Erscheinung, korpulente Körperstatur, circa 170 cm groß. Sie hatte eine auffallend große Brust und trug ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden. Bekleidet war die Frau mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jacke. Zeugenhinweise nimmt der Arbeitsbereich “unbare Zahlungsmittel” des Polizeireviers Mannheim-Oststadt, welcher auch auf Taschendiebstähle spezialisiert ist, unter der Tel.: 0621/174-3370 entgegen.

