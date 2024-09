Ludwigshafen – Klima geht uns alle an! – Aktionstag für klimafreundliches Familienleben am 8.11.2024

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Als kleines Zeichen der Wertschätzung: Am kommenden Samstag, 28. September, sind alle ehrenamtlich Engagierten in Landau zu einer musikalischen Dankeschön-Veranstaltung eingeladen. Aufgrund der Wettervorhersage für den Veranstaltungstag findet diese jedoch nicht wie angekündigt als Outdoor-Picknick an der Konzertmuschel im Goethepark statt, sondern in der Landauer Marienkirche. „In Landau sind viele Menschen ehrenamtlich in ... Mehr lesen »