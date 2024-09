Ludwigshafen – Anpacktag der BASF im Wildpark Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Beim Anpack-Tag der BASF, der in diesem Jahr erstmalig als Teil der Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) angesetzt war, arbeiteten insgesamt 100 Kolleginnen und Kollegen im Wildpark Rheingönheim für den guten Zweck: Spielgeräte und Unterstände renovieren und bauen, einen Zaun am Barfußpfad installieren und Insektenhotels aufbauen – das und vieles mehr stand in diesem Jahr an. Das Team der BASF krempelte die Ärmel hoch, um einzelnen Bereichen des Wildparks neue Angebote oder eine Überarbeitung zu verschaffen – und das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. Es gab viel zu tun – und für jede und jeden war etwas dabei, um sich einzubringen.

Ein Team der BASF-Zimmerei hatte bereits im Vorfeld mehrere Picknick-Garnituren aus Holz entworfen und gebaut. Am Anpack-Tag selbst installierten die Kolleginnen und Kollegen die Tische und Bänke dann am finalen Bestimmungsort, der Waldschule im Wildpark Rheingönheim.

Wieder dabei war das mobile „Kids` Lab“ der BASF, in dem Kinder aus Kindertagesstätten und Grundschulen der Umgebung in Laboren vor Ort experimentieren und die Welt der Chemie spielerisch entdecken konnten. Die Angebote der Kids` Labs finden in der Regel im BASF-Besucherzentrum in Ludwigshafen statt und wecken schon seit über 25 Jahren bei tausenden Kindern und Jugendlichen Neugierde und Forschergeist.

“Am Anpack-Tag zeigt sich mal wieder, wie viel wir als Team für den guten Zweck schaffen können, wenn wir zusammen beherzt anpacken. Wir machen das sehr gern, denn eine gute Nachbarschaft und das Miteinander in der Region liegen uns am Herzen”, sagt Uwe Liebelt, President European Site & Verbund Management BASF SE und Vorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein Neckar. „Die BASF und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich deshalb jedes Jahr tatkräftig in verschiedenen Projekten im direkten Umfeld. Egal ob Renovierungsarbeiten oder Ludwigshafener Suppenküche – wir fördern den ehrenamtlichen Einsatz aus Überzeugung und packen auch gern selbst mit an. So kann jeder und jede Einzelne beitragen, den Zusammenhalt und die Demokratie von innen heraus zu stärken.“

“Unser Wildpark Rheingönheim ist für alle Generationen eine große Attraktion und hat eine lange Tradition. Ich freue mich sehr, dass das BASF Team hier angepackt und viele Bereiche repariert, verschönert oder ausgebaut hat”, sagt Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen. „Das ehrenamtliche Engagement ist eine wichtige Säule im zivilgesellschaftlichen Zusammenleben unserer Stadt mit all ihren Stadtteilen und Ortsbezirken. Die BASF setzt sich nicht nur am Anpack-Tag ein, sondern stärkt mit vielen weiteren Projekten in den Bereichen Bildung, Soziales oder Umwelt den Zusammenhalt. Das hat nachhaltigen Einfluss auf die Lebensqualität in Ludwigshafen und der Region.”

Neben den Freiwilligen der BASF unterstützten auch Mitarbeitende der Stadt Ludwigshafen vor Ort und leiteten die verschiedenen Arbeiten an.

Anpack-Tag der BASF im Rahmen der Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar

Der Anpack-Tag ist der jährlich stattfindende Engagement-Tag der BASF. Er gibt Mitarbeitenden die Gelegenheit, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen und gemeinnützigen Partnern ein Großprojekt umzusetzen. Mehr zum Mitarbeiterengagement der BASF finden Sie hier.

In diesem Jahr findet der Anpack-Tag im Rahmen der Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar statt, die sich über zehn Tage erstrecken – vom 21. bis 30. September. BASF unterstützt diese Tage im Rahmen von „Connected to Care“, dem Programm zum Mitarbeiterengagement, auch dieses Jahr als Sponsor. Eine Übersicht der diesjährigen Projekte gibt es auf der Website der MRN „wir-schaffen-was.de“.

Foto:Packten beim Anpack-Tag kräftig mit an: Mitarbeitende der BASF bauten im Wildpark Rheingönheim unter anderem Picknick-Möbel, Spielgeräte und Insektenhotels auf.

(Foto: BASF SE)

Quelle BASF SE