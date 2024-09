Landau – Zoo-Safari für Ferienkinder im Zoo Landau in der Pfalz am Donnerstag 24. Oktober 2024, 14 Uhr – 16.30 Uhr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in den Herbstferien bietet die Zooschule des Zoo Landau in der Pfalz in Kooperation mit dem Büro für Tourismus der Stadt Landau in der Pfalz für Kinder von 6 bis 12 Jahren, die in Landau und in der Region ihre Ferien verbringen, wieder einen tollen Erlebnisrundgang mit vielen Informationen rund um die Landauer Zootiere an. Auf geht’s zur Zoo-Safari am 24. Oktober 2024. Auf ihrem Rundgang werden die Pädagoginnen und Pädagogen der Zooschule viele spannende Materialien zu den Tieren, wie z.B. Eier, Felle, Federn, Schädel zum Berühren und Bestaunen dabeihaben. Ein besonderes Highlight der Führung wird die hautnahe Begegnung mit einem der Terrarien Tiere in der Zooschule sein. Das zweieinhalbstündige Programm bietet interessante Einblicke in das Leben der Zootiere und in die Arbeit eines modernen zoologischen Gartens. Wofür sind Zoos heute da? Wo kommen die Zootiere her? Was fressen sie und was brauchen sie, um sich wohlzufühlen? Natürlich können die Kinder auch ihre eigenen Fragen stellen!

Eine Anmeldung zur Zoosafari ist erforderlich, dies ist beim Büro für Tourismus unter der Telefonnummer 06341-13 83 10 möglich. Los geht es um 14 Uhr, der Treffpunkt ist an der Zoo Kasse ab 13.45 Uhr. Bitte beachten Sie, dass in der Ferienzeit an der Zoo Kasse nachmittags viel Betrieb sein kann, und bringen Sie Ihr Kind bitte rechtzeitig in den Zoo.

Kosten: 12,50 Euro (Nur in bar!) für Zoosafari zuzüglich 2,50 Euro Zoo-Eintritt! Der Zoo Landau behält sich vor, die Veranstaltung ggf. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle: Zoo Landau