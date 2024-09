Landau – Nach musikalischen Begegnungen folgen nun sportliche – Basketballer von der Südlichen Weinstraße reisen ins polnische Oświęcim

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Bad Bergzabern über Frankfurt und Krakau und in die polnische Stadt Oświęcim: Das ist er Reiseplan einer jungen Basketball-Delegation des TV Bad Bergzabern. Zusammen mit Trainer Michael Wisser und dem SÜW-Sportreferenten Heiko Pabst sind die jungen Menschen vom Stadtpräsident Janusz Chwierut zu einem internationalen Basketballturnier Ende September nach Polen eingeladen worden. Die Stadt Oświęcim, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten Auschwitz hieß, veranstaltet den freundschaftlichen Sportwettkampf zwischen Mannschaften befreundeter europäischer Gemeinden. Landrat Dietmar Seefeldt wünscht der Delegation eine gute Reise, gute Begegnungen und natürlich sportlichen Erfolg fürs Turnier: „Mit der polnischen Stadt Oświęcim sind wir als Landkreis seit einigen Jahren durch die Kooperation unserer Musikschulen freundschaftlich verbunden. Dass dies nun dazu geführt hat, dass Stadtpräsident Chwierut eine weitere Jugendgruppe von der Südlichen Weinstraße eingeladen hat, an internationalen Begegnungen in seiner Stadt teilzunehmen, freut mich sehr. Ebenso, dass die jungen Basketballer am Turnier teilnehmen und Oświęcim kennenlernen, möglicherweise findet das in Zukunft weitere Nachahmer.”

Zuletzt waren die Gäste aus Oświęcim, auch der Stadtpräsident, im Mai an der Südlichen Weinstraße, damals standen Austausch und Konzerte im Rahmen des Projekts „Youth. Europe. Music. – Das Weimarer Dreieck musikalisch belebt”, an dem auch die Kreismusikschule SÜW beteiligt ist, auf dem Programm. Landrat Dietmar Seefeldt, Kreismusikschulleiter Adrian Rinck und Professor Dr. Matthias Bahr von der Universität in Landau hatten ihrerseits im Januar als Delegation von der Südlichen Weinstraße auf Einladung von Janusz Chwierut am Gedenken an den 79. Tag der Befreiung von Auschwitz in der polnischen Stadt teilgenommen. Diese Ehre wird nur wenigen mit Oswiecim befreundeten Städten in Europa zuteil.

Quelle

Foto: KV SÜW