Landau – Drinnen statt draußen: Dankesveranstaltung für Ehrenamtliche am Samstag, 28. September, wird in die Landauer Marienkirche verlegt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Als kleines Zeichen der Wertschätzung: Am kommenden Samstag, 28. September, sind alle ehrenamtlich Engagierten in Landau zu einer musikalischen Dankeschön-Veranstaltung eingeladen. Aufgrund der Wettervorhersage für den Veranstaltungstag findet diese jedoch nicht wie angekündigt als Outdoor-Picknick an der Konzertmuschel im Goethepark statt, sondern in der Landauer Marienkirche. „In Landau sind viele Menschen ehrenamtlich in Vereinen, sozialen Organisationen und Gruppen aktiv. All diese Menschen und ihr Einsatz bilden das Fundament des sozialen Miteinanders in Landau – dafür möchten wir Danke sagen“, erklärt Oberbürgermeister Dominik Geißler. Gemeinsam mit der Koordinationsstelle Ehrenamt der Stadt Landau um Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler freut er sich auf ein tolles Konzertereignis.

Rund 400 ehrenamtlich tätige Landauerinnen und Landauer hätten sich angemeldet und sich ihr Picknickpaket gesichert. Natürlich seien aber alle, die Lust haben, sich die Bands anzuhören, herzlich in der Marienkirche willkommen. „Andreas Barlang hat dieses tolle Event koordiniert. Ihm und den auftretenden Bands natürlich auch ein großes Dankeschön“, so Dominik Geißler. Los geht es um 16 Uhr mit der Eröffnung durch Dominik Geißler. Ab ca. 16:15 Uhr spielt die Bigband des Eduard-Spranger-Gymnasiums. Um 17 Uhr rockt die Band „Julias Eleven“ des 12er Grundkurses Musik der Integrierten Gesamtsschule unter Leitung von Johnny Rieger die Bühne. Die Bigband „Moonshiners“ aus Freimerheim übernimmt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei; Spenden für die Musikerinnen und Musiker sind willkommen. Erfrischungsgetränke werden am Ausgang der Kirche auf Spendenbasis angeboten.

Quelle: Stadt Landau