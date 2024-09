Hockenheim – Unfall mit Notarztfahrzeug

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag gegen 13:15 Uhr verunfallte ein 83-jähriger Opel-Fahrer in der Talhausstraße mit einem im Einsatz befindlichen Notarztfahrzeug. Der Senior war in Richtung Ketsch unterwegs, während der Notarzt von Ketsch kommend von der Talhausstraße in Richtung der Autobahn abbog. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah und überhörte der Opel-Fahrer den mit Sondersignal in den Kreuzungsbereich einfahrenden Notarztwagen, wodurch es zum Unfall kam. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei 7.000 Euro.

