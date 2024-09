Hockenheim – Endlich wieder Kerwe in Hockenheim vom 5. bis 8. Oktober 2024 – Tradition, Spaß und Vergnügen für die ganze Familie

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Erstes Oktoberwochenende 2024 – Es ist wieder soweit: Die Hockenheimer Kerwe steht vor der Tür! Vom 5. bis 8. Oktober verwandelt sich der Marktplatz zwischen evangelischer Kirche, Pestalozzischule und Stadthalle in ein buntes Treiben aus Fahrgeschäften, Spaßständen und kulinarischen Köstlichkeiten. Eine traditionsreiche Veranstaltung, die auch in diesem Jahr wieder Jung und Alt in ihren Bann zieht und unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie verspricht. Bereits am Freitagabend sorgt die legendäre „Hockenheimer Nacht der Musik“ für einen gelungenen Start ins Kerwe-Wochenende. Auch im diesem Jahr heißt es wieder „Raus aus dem Alltag, rein ins Musikvergnügen“ mit 11 verschiedenen Live-Bands an 11 unterschiedlichen Locations, die von 20:00 bis 24:00 Uhr ganz Hockenheim beben lassen werden.



Neues Highlight bei der Kerwe – Jumper

Der offizielle Startschuss zur Kerwe fällt am Samstag, den 5. Oktober um 14:00 Uhr auf dem Marktplatz am Autoscooter. Dann wird Oberbürgermeister Marcus Zeitler mit dem Hockenheimer Marketing Verein (HMV) und den Schaustellern die Kerwe 2024 mit dem traditionellen Bieranstich „O`zapft is“ eröffnen. Die Stadt Hockenheim und der HMV laden dazu recht herzlich alle Besucher aus Hockenheim und aus den angrenzenden Gemeinden ein. Anschließend erwartet Groß und Klein ein buntes Spektakel aus abwechslungsreichen Attraktionen, wie Autoscooter, Ball- und Pfeilwerfen, Entenangeln, Greifer und Schießbuden oder das traditionelle Kinderkarussell. Neu in diesem Jahr ist der Jumper, bei dem der Spaß schon vorprogrammiert ist. Auch Schleckermäuler kommen bei Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Eis oder Crêpes nicht zu kurz. Wer es lieber herzhafter mag, ist bei Bratwürsten, Steaks und Getränken im kleinen Biergarten, mitten auf dem Marktplatz, gut aufgehoben. Der HMV hat auch in diesem Jahr wieder in allen Hockenheimer Grundschulen und Kindergärten Kerwe-Flyer mit vielen Rabattcoupons, die ausgeschnitten und am Samstag bei den Kerwe-Schaustellern eingelöst werden können, verteilt. Wer noch keine Rabattflyer hat, kann sich in der HMV-Geschäftsstelle in der Oberen Hauptstraße 7 gerne noch einen abholen. Zusätzlichen großen Spaß zum kleinen Preis bietet der Familientag am Dienstag, den 8. Oktober mit vielen Angeboten und Ermäßigungen von den Schaustellern.

Öffnungszeiten der Kerwe auf dem Marktplatz

Sa und So von 14:00 bis 22:00 Uhr

Mo und Di von 14:00 bis 21:00 Uhr

Marktplatzsperrung und Parkplätze

Aus Anlass der Kerwe ist von Montag, 30. September ab 7:00 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 9. Oktober der Marktplatz in Hockenheim für den Verkehr sowie für das Parken gesperrt. Auch die Durchfahrt von der Rathausstraße (zwischen Otto- und Kirchenstraße) in die Kirchenstraße (zwischen Luisen- und Rathausstraße) ist vom 1. bis 9. Oktober nicht möglich. Parkplätze für Besucher gibt es um das Kerwegelände sowie auf dem Zehntscheunenplatz.

Verkaufsoffener Kerwe-Sonntag

Am Sonntag, den 6. Oktober ist dann ein Abstecher in die Innenstadt Pflicht. Ab 13:00 Uhr öffnen viele Einzelhändler sowie Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen in der Hockenheimer Innenstadt ihre Türen und Infostände. Schwerpunkt des verkaufsoffenen Sonntags ist in diesem Jahr die Karlsruher Straße, die als einzige Straße an diesem Sonntag von 10:00 bis 19:00 Uhr für den Verkehr gesperrt ist. Neben attraktiven Angeboten, Rabattaktionen und neuesten Herbstwaren, wie beim Wunderschön Store, Hosenshop, Juwelier Zahn und Zahn Optik, Express Kisosk by Kaplan, Top Fit Ladyfitness, Haus- und Grund Hockenheim e.V., Arche Weltladen, HAIX-Store im Talhaus oder dem DRK-Secondhand Laden, der seinen Stand in die Karlsruher Straße verlegt hat, gibt es auch kulinarische Leckereien, wie z.B. beim Vorab-Frühstück im Taste Hotel, im Güldenen Engel, Conny & Moritz Wohnwagencafé, am Pavillon der Reservistenkameradschaft oder auch bei alltours Reisecenter bei einem Gläschen Sekt mit toller Beratung. Auch die Kleinen kommen an dem Nachmittag nicht zu kurz. Dafür sorgen der Stand des Orchestervereins der Jugend-Stadtkapelle Hockenheim, die große Hüpfburg von McDonalds sowie die Stabstelle Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Hockenheim mit der Kinderaktion „Memory“ und dem neuesten Feuerwehrfahrzeug, das die Feuerwehr Hockenheim zu bieten hat.



Gespannt darf man auch sein auf die drei neu eröffneten Geschäfte in Hockenheim, mit OM Shanty by Juwelier Zahn am Anfang der Karlsruher Straße, dem Beauty Studio Isabella Gress, deren Zugang über den Zehnscheunenplatz erfolgt und dem ganz neuen Herrenbekleidungsgeschäft „Bespoke Finest Tailoring“, deren Eröffnung am Tag zuvor am 5. Oktober stattfindet. Die Neueröffnung befindet sich direkt neben dem Brautmodenladen „Farbenfreude Brautstudio“. Beide Geschäfte bieten am verkaufsoffenen Sonntag ein weiteres Highlight an, die Fashionshow „Braut & Bräutigam“ mit der aktuellen Hochzeitskollektion 2025, die bei trockenem Wetter mit rotem Teppich in der Karlsruher Straße mit DJ und Partybus präsentiert wird. Mit dabei sind auch viele Hochzeitsanbieter, unter anderem Juwelier Zahn mit seinen Trauringen. Für Fotomotive und Unterhaltung auf der Straße sorgen zwei Walking Acts: Fred Fuchs, das Maskottchen der Hockenheimer Tageszeitung und Hugo Fuchs & Friends, die Live-Musik entlang der Karlsruher Straße spielen. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist die Aktion „Heimat Shoppen“ in Kombination mit dem Stempelkarten-Gewinnspiel vom HMV unter dem Motto „Impulse für die StadtAgenda von morgen“, die von der IHK Rhein-Neckar in Kooperation mit der Stadt Hockenheim und dem HMV gestartet wird. Ziel der Kampagne ist die Belebung der Innenstadt. Das heißt bei lokalen Einzelhändlern einkaufen, bei ortsansässigen Gastronomen essen und bei Hockenheimer Vereinen mitmachen, aber auch mit den Kunden ins Gespräch kommen und ein Einkaufserlebnis schaffen.



Und so funktioniert es. In allen teilnehmenden Geschäften und Ständen gibt es an diesem verkaufsoffenen Sonntag die Stempelkarten. Bei jedem Einkauf oder einem längeren Infogespräch bekommt man einen Stempel. Hat man zwei Stempel gesammelt, füllt man die Gewinnspielkarte aus und wirft sie bis spätestens 17:30 Uhr am HMV-Stand im Wunderschön Store am Eingang der Karlsruher Straße in die Gewinnbox. Nach 17:30 Uhr werden die Gewinner gleich vor Ort gezogen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, die von vielen Hockenheimer Einzelhändlern und Vereinen & Institutionen gesponsert wurden. Natürlich werden auch wieder Rennstadtkarten – die Gutscheinkarte von hier für hier – mit bei den Preisen dabei sein. Um dann seine Preise und Einkäufe gut und sicher zu transportieren, gibt es zusätzlich noch die „Heimat Shoppen“-Einkaufstaschen, um ein Stück Heimat mit einer vollen Tüte nach Hause zu tragen. Eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte des verkaufsoffenen Sonntags gibt es unter: www.hockenheimer-marketing-verein.de sowie in den Flyern, die in den teilnehmenden Geschäften bereits jetzt schon ausliegen.

Straßensperrungen und Parkplätze

Aus Anlass des verkaufsoffenen Sonntags ist am 6. Oktober folgender Straßenabschnitt mit Parkplätzen von 10:00 bis 19:00 Uhr gesperrt: Karlsruher Straße (von „Fortuna-Kreuzung“ bis Schubertstraße). Parkplätze für Besucher gibt es in der Ottostraße, auf dem Zehntscheunenplatz und in den Nebenstraßen. Das Parken ist an diesem Sonntag frei.