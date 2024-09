Heidelberg – Tag der deutschen Einheit: Termine der Müllabfuhr verschieben sich

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die britische Künstlerin Sarah Lucas (*1962 in London, UK) setzt sich in ihrem vielschichtigen Werk kritisch und humorvoll mit Aspekten des menschlichen Körpers und seinen gesellschaftlichen Zuschreibungen auseinander. Oft finden Alltagsgegenstände und saloppe Sprache Eingang in ihr Werk, das sie spielerisch in neue … »