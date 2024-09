Heidelberg – Letzte Chance: Bewerbung um Gründungspreis noch bis 30. September möglich – Preisgeld von 10.000 Euro zu gewinnen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Noch bis Montag, 30. September 2024, können sich Gründerinnen und Gründer für den Heidelberger Gründungspreis bewerben. Online unter www.heidelberg.de/gruendungspreis ist die Einreichung möglich. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen nach dem 1. Januar 2019 gegründet und dessen Hauptsitz in Heidelberg angemeldet wurde. Die beiden Erstplatzierten erhalten ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro. Mit dem Heidelberger Gründungspreis möchte die Stadt Heidelberg den Standort als gründungsfreundliche Kommune weiter stärken. Wie im Vorjahr werden Gründerinnen und Gründer in den beiden Kategorien „Mut“ und „Innovation“ ausgezeichnet.

Pitch in der Commissary im Patrick-Henry-Village am 15. November

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: In der ersten Bewerbungsrunde können sich Gründerinnen und Gründer über das Onlineportal bewerben. Jeweils eine eigene Fachjury wählt anschließend pro Kategorie drei Unternehmen aus. Diese dürfen sich in der zweiten Runde am 15. November 2024 mit einem Pitch vor der Fachjury präsentieren. Sie haben die Möglichkeit, persönlich zu überzeugen und die Jury von ihrem Unternehmen zu begeistern. Die Auszeichnungen werden am selben Tag im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in der Commissary im Patrick-Henry-Village verliehen.

Der Heidelberger Gründungspreis wurde von der Stadt Heidelberg – unter Leitung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft – in Zusammenarbeit mit den Heidelberg Startup Partners, der IHK Rhein-Neckar und dem Technologiepark Heidelberg ins Leben gerufen. Das Preisgeld für die Kategorie „Mut“ wird von der Sparkasse Heidelberg und für die Kategorie „Innovation“ von der Volksbank Kurpfalz gestiftet. Die beiden Preiskategorien im Überblick:

• Die Kategorie „Mut“ zeichnet Gründerinnen und Gründer aus, die den Mut bewiesen haben, bewährte Wege zu verlassen. Dies kann durch die Transformation oder Weiterentwicklung bestehender Geschäftsmodelle, Produkte oder Dienstleistungen geschehen. Auch besonders herausfordernde Startbedingungen bei der Gründung werden in dieser Kategorie gewürdigt.

• Die Kategorie „Innovation“ richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die durch technologie- und wissensbasierte Gründungen herausstechen. Hier werden Unternehmen ausgezeichnet, die einen hohen Innovationsgrad und ein beträchtliches Skalierungspotenzial – das Potenzial, zu wachsen und sich zu entwickeln – aufweisen.

Onuava und Codefy überzeugten im Jahr 2023

Im vergangenen Jahr wurden unter mehr als 50 Bewerbungen die Unternehmen Onuava, ein Anbieter digitaler Gesundheitsleistungen und Mitarbeiter-Benefits, in der Kategorie „Mut“ und Codefy, das im Bereich künstliche Intelligenz tätig ist, in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Über 100 Gäste aus dem Start-up-Ökosystem und der Heidelberger Wirtschaft kamen zur feierlichen Preisverleihung mit anschließendem Networking.