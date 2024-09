Germersheim – Folgende Schulen laden demnächst zu einer Infoveranstaltung und/oder einem Tag der offenen Tür ein.

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Es wird empfohlen, sich vorab auf den Homepages der jeweiligen Schulen über etwaige Terminverschiebungen zu informieren.

Bellheim – Realschule Plus

Tag der offenen Tür: Schule live erleben, am Samstag, 16.11. von 9.30 bis 14 Uhr mit Anmeldung, bei Bedarf in der Woche vom 18. bis 22. November. Persönliche Führungen nach Anmeldung (E-Mail oder telefonisch)

Germersheim – Geschwister-Scholl-Realschule Plus

Tag der offenen Tür am 28.9. von 10 bis 15 Uhr.

Germersheim – Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus

Tag der offenen Tür am 21.9. von 9 bis 12 Uhr. Informationsabend – individuelle Terminabsprache per Mail an info@realschulebisgermersheim.de.

Germersheim – Goethe-Gymnasium

Der Tag der offenen Tür findet am 16.11. in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt. An diesem Tag werden zu Beginn der Veranstaltung vier bis sechs Führungen in Kleingruppen durchgeführt, nach Bedarf können später noch einmal Führungen stattfinden, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Der Informationsabend für interessierte Eltern der Grundschüler der 4. Klassen findet in einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 21.1.25, um 19 Uhr statt. Der Link für die Veranstaltung wird zeitnah auf der Homepage der Schule veröffentlicht.

Germersheim – BBS

Infoabend am 11.2.25, von 17 bis 19 Uhr an den beiden Standorten Germersheim und Wörth.

Kandel – Realschule Plus

Tag der offenen Tür am 23.11. von 11 bis 14 Uhr.

Infoabend für Grundschuleltern am 13.1.25 um 19 Uhr.

Kandel – IGS

Tag der offenen Tür am 30.11. von 10 bis 13 Uhr; Führungen durchgehend.

Infoabend für die zukünftigen 5. und 11. Klassen am 16.1.25 um 19 Uhr (Treffpunkt Aula).

Lingengeld – Realschule Plus

Infotag am 3.11. von 10 bis 14 Uhr, Führungen: 10.30, 11.30, 12.30 Uhr.

Rheinzabern – IGS

Tag der offenen Tür am 23.11. von 10 bis 14 Uhr.

Infoabend neue fünfte Klassen: 21.11., 18 Uhr, Foyer Neubau (nur für die Grundschuleltern).

Infoabend neue MSS 11: 21.11., 19.30 Uhr, Foyer, Neubau.

Rheinzabern – Gymnasium

Tag der offenen Tür am 18.1. von 10 bis 13 Uhr, Infoabend für Eltern der kommenden

5. Klassen am 13.11. um 18 Uhr in der VG-Turnhalle (bei der IGS)

Rülzheim – IGS Rülzheim

Infoabende für die kommenden 5. Klassen finden am 10.10. um 17 Uhr und 19 Uhr statt. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Aufgrund der großen Nachfrage ist die 17 Uhr Veranstaltung bereits ausgebucht. Infoabend für die MSS am 26.11. um 19 Uhr in der Mensa der IGS Rülzheim; Fachwahlbörse am 15.1.25 um 19 Uhr

Wörth – Carl-Benz-Gesamtschule

Tag der offenen Tür: Samstag, 28. September, von 10 bis 13 Uhr, Führungen finden fortlaufend statt. Informationsabend für die Eltern der neuen 5. Klassen am Dienstag, 5.11., um 19 Uhr in der Mensa und MSS am Mittwoch, 6.11., um 19 Uhr. Informationsabend zur Oberstufe (MSS) in der Mensa.

Wörth – Europa-Gymnasium

Tag der offenen Tür am 17.1.25 von 15 bis 17.30 Uhr, Zeitpunkt der Führungen: am Tag der offenen Tür ab 15.10 Uhr im 10-Minuten-Takt Informationsabend für die Eltern der 4.-Klässler am 19. und 21.11., jeweils um 19 Uhr

Wörth – BBS

Infoabend am 11.2.25, 17 bis 19 Uhr an den beiden Standorten Germersheim und Wörth.