Edesheim – Illegales Autorennen auf der A65

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr bedrängte eine noch unbekannte Frau einen 59-jährigen Mann in der Mannheimer Innenstadt. Die beiden Personen trafen zunächst in einer Bäckerei im Quadrat H2 aufeinander, als die Unbekannte den Mann in ein Gespräch verwickeln wollte. Da der 59-Jährige an keiner Konversation interessiert war, verließ er die ... Mehr lesen »