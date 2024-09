Dielheim – Misslungener Einparkversuch entlarvt betrunkenen Autofahrer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Mittwoch, gegen halb zwei, wurde eine gestürzte, männliche Person in der Eichendorffstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei war der schwer verletzte, 87-jährige Mann bereits in medizinischer Behandlung und kaum ansprechbar. Er wurde zeitnah in ein Krankenhaus gebracht. An einem nahegelegenen Fahrradständer wurde schließlich das Fahrrad des Mannes festgestellt. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen »