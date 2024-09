Annweiler – Landkreis ehrte seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

Annweiler / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Von Basketball über Hürdenlauf bis zum karnevalistischen Tanzsport – Landkreis ehrte seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

Einmal jährlich werden traditionell die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Landkreises Südliche Weinstraße geehrt. Landrat Dietmar Seefeldt hatte deswegen Ende September in die gute Stube der Stadt Annweiler am Trifels, den Hohenstaufensaal, geladen. Rund 300 Gäste sind gekommen. Ehrenmedaillen und Urkunden überreicht der Landrat für sportliche Erfolge in den Jahren 2023 und 2024. Alle Anwesenden in der Halle seien ein Aushängeschild des erfolgreichen Sports an der Südlichen Weinstraße, betonte Seefeldt.



Er fügte hinzu: „Hinter jedem erfolgreichen Sportler und jeder erfolgreichen Sportlerin stehen Familien, Freunde, sowie Vereine oder Schulen, die sportliches Talent fördern und fordern. Jede Erfolgsgeschichte, die wir heute feiern, ist auch ein Erfolg des Umfelds der Aktiven.” Dazu gehörten auch die zahlreichen Ehrenamtlichen, die für einen reibungslosen Ablauf der Trainings und Veranstaltungen sorgten. Bei ihnen bedankte sich der Landrat ebenso wie den Helferinnen der Kreisverwaltung und der Damenmannschaft des VfB Annweiler, die die Veranstaltung bewirteten.

Gemäß den Sportlerehrungsrichtlinien des Landkreises Südliche Weinstraße ist eine Ehrung im Rahmen dieser Veranstaltung möglich unter anderem bei Erfolgen bei Pfalzmeisterschaften, Rheinland-Pfalzmeisterschaften, Deutschen- und Europameisterschaften sowie bei Regionalmeisterschaften und Landeswettbewerben bei Jugend trainiert für Olympia.

In diesem Jahr wurden 24 Bronzeehrungen, 20 Silberehrungen und fünf Goldehrungen vorgenommen, dazu vergab Landrat Dietmar Seefeldt zwei Sonderpreise Jugendförderung und drei Sonderehrungen.

Die Auszeichnung „Gold” wurde in diesem Jahr an Mike Niezold, Deutscher Meister 2023 im Bogenschießen (Herren Ü50, Langbogen) vom DJK Bogensport Albersweiler verliehen. Tobias Nebel aus Edesheim erhielt ebenfalls Landkreis-Gold für seine Erfolge im Paradart. Er wurde 2023 sowohl bei der WM als auch bei der EM Dritter. Peter Klein vom LCO Edenkoben, der 2023 Deutscher Meister beim 800-Meter-Lauf der Männer über 65 Jahren wurde, ebenso wie Senioren-Pfalzmeister über 400 Meter, durfte sich ebenfalls über „Gold” aus Händen des Landrats freuen. Als Deutsche Meisterin des Jahres 2023 im Blitzschach hatte sich Karoline Gröschel vom PAMINA-Schulzentrum ebenfalls eine Gold-Ehrung verdient. Auch Stefanie Sojka vom TV Maikammer-Alsterweiler, Weltmeisterin im Steinstoß-Dreikampf, bekam für ihre Leistungen eine Gold-Auszeichnung von der Südlichen Weinstraße.

Über den Sonderpreis Jugendförderung durften sich die Grundschule Offenbach und die Turnerinnen und Turner des TV Bad Bergzabern freuen.

Mit einer Sonderehrung bedacht wurden die Herxheimerin Hannah Steverding, Weltmeisterin im Gruppenvoltigieren, Deutscher Tischtennismeister (Herren 55) Detlef Gäßer vom TTV Albersweiler e.V., sowie Sarah Renner, Sally Haßendt, Annika Kern, und Alara Tretter für ihre jeweiligen Leistungen im karnevalistischen Tanzsport.

Bildunterschriften:

1) Die geehrten Sportlerinnen und Sportlern bei der SÜW-Ehrungsfeier 2024. Foto: Iversen

2) Viel Applaus gab es im Hohenstaufensaal für die sportlichen Erfolge. Foto: Iversen

Quelle KV südliche Weinstraße