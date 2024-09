Speyer – Sparkassenstiftung unterstützt gemeinnützige Projekte in der Region

Speyer/Rhein-Pfalz-Kreis. Die Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer hat erneut ihre Unterstützung für gemeinnützige Projekte in der Region unter Beweis gestellt und insgesamt 16.981,11 Euro an verschiedene Vereine und Initiativen verteilt. Insgesamt 21 Organisationen aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis profitieren von der finanziellen Zuwendung, die ihnen dabei hilft, ihre wichtigen sozialen, kulturellen und sportlichen Projekte voranzutreiben. Die Fördergelder wurden von Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, überreicht.

Oliver Kolb, der sich seit Jahren für die Belange der Stiftung engagiert, betonte die Bedeutung der langjährigen Unterstützung: „Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 hat sich unsere Stiftung als verlässlicher Partner in Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis etabliert. Mit einem Stiftungskapital von 2 Millionen Euro konnten wir bereits zahlreiche Großprojekte sowie kleinere Initiativen in den Bereichen Jugendpflege, Sport, Kultur und Sozialarbeit fördern. Unser Ziel ist es, auch weiterhin dazu beizutragen, dass sich unsere Region positiv entwickelt und das gesellschaftliche Engagement gestärkt wird.“

Stefanie Seiler, Vorsitzende des Kuratoriums, unterstrich die Relevanz der geförderten Projekte: „Die Vielfalt der geförderten Initiativen zeigt, wie breit aufgestellt das gesellschaftliche Engagement in unserer Region ist. Von der Unterstützung für junge Familien und Kinder bis hin zu kulturellen Veranstaltungen und sportlichen Aktivitäten – jedes dieser Projekte trägt auf seine Weise zur Lebensqualität in unserer Region bei. Es ist uns ein großes Anliegen, diese wertvolle Arbeit zu unterstützen und damit einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.“

Die Sparkassenstiftung ruft alle Vereine und Initiativen in Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis dazu auf, auch im kommenden Jahr Förderanfragen einzureichen. Die Anträge können über die Website der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Über die Förderentscheidungen wird das Kuratorium im Frühjahr 2025 beraten und entscheiden.

Oliver Kolb (rechts), Vorstandsvorsitzender der Stiftung, überreicht die Fördergelder an Vertreter der 21 geförderten Vereine und Initiativen.

Geförderte Vereine und Initiativen:

Frühe Hilfen, Speyer: Anschaffung von Baby-Schlafsäcken für Willkommensbesuche

RV 1908 Dudenhofen: Neuer Kompressor zum Betrieb des Startgatters der BMX-Bahn

TuS Mechtersheim: Anschaffung von Kleingeräten (Hanteln, Bänder usw.)

Carneval-Club Speyer 2000: Erwerb neuer Vereinsjacken und T-Shirts

Verein der Freunde des Martinsumzuges: Unterstützung für den Martinsumzug 2024 in Speyer

Kita Mariä Himmelfahrt: Neuanschaffung von Orff-Instrumenten

Woogbachschule, Speyer: Präventionskurs für die 4. Klassen der Woogbachschule

Kindertagesstätte Haus „Don Bosco“: „Fit mit Don Bosco“ – Anschaffung von Turnmaterialien für die Kita

Zimmer-Theater, Speyer e.V.: Uraufführung des Stücks „Cohen. In allem ist ein Riss“

MGV Concordia 1861 Waldsee e.V.: Open Air Konzert zum 50. Dirigentenjubiläum von Stefan Spindler

Stadt- und Kreisbildstelle Speyer: Beschaffung von Online-Lizenzen (KOL) für Schulmaterialien

SeHT Landesverband RLP: „101 Briefe ins Altenheim“ – Ein Projekt gegen Einsamkeit

Verkehrsverein Speyer e.V.: Druckkostenzuschuss für eine Publikation in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Speyer

Kinderschutzbund OV Speyer, e.V.: Kostenloser Mittagstisch für Hortkinder im Stadtteiltreff NORDPOL

GEWO Leben gGmbH: Ausstattung für die Hausaufgabenbetreuung in der Quartiersmensa in Speyer

Kinderhort Fliegendes Klassenzimmer: Neue Akzente im Hort – Schwimmen und Musik

Förderverein Kita Cité de France: Hühnerhaltung in der Kita

Stadtteilverein Speyer Süd e.V.: SüdArtKids – Kreative Projekte im Quartier

Speyrer Karnevalsgesellschaft e.V.: JBL Bluetooth-Lautsprecher für Outdoor-Veranstaltungen

Mozartchor Speyer: Konzert mit Werken von Dvořák und Lewandowski am 30.11.2024

RC Vorwärts, Speyer: Beschaffung eines Kunstrads und Ersatzreifen für die Kunstradgruppe des Vereins

Die Sparkassenstiftung trägt durch ihre Förderung maßgeblich dazu bei, dass diese wichtigen Projekte in der Region umgesetzt werden können. Die nächste Vergaberunde findet im Frühjahr 2025 statt – Förderanträge können bereits jetzt eingereicht werden.

