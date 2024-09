Mannheim – Unfall zwischen Reisebus und Auto auf der A6 – Eine Person schwer verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwoch ereignete sich gegen 10 Uhr auf der BAB 6 zwischen dem Viernheimer Kreuz und dem Kreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn ein Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einem Auto.

Das Auto wurde in die Mittelleitplanke gedrückt. Durch den Zusammenprall wurde die Fahrerin des Audis schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Der Busfahrer blieb unverletzt. Das Auto war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den beiden Fahrzeugen ist noch unklar. Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Abschleppmaßnahmen musste der linke Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der mittlere und rechte Fahrstreifen waren befahrbar, sodass es nur zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.